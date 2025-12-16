Bilmekaniker med eller utan utbildning
2025-12-16
Vi söker efter en till bilmekaniker till vår bilverkstad. OBS! Läs hela annonsen innan du skickar in arbetsansökan !
Krav :
Bilintresse
Kunskap om bilar (genom fritidsintresse eller utbildning)
Serviceinriktad - alltid bemöta kund med ett glatt humör
Stresstålig
Vilja att hitta lösningar istället för att endast använda dator som många andra bilverkstäder gör. Vi har datorn endast som hjälpmedel.
Inte krav:
• Utbildning
Har man stort intresse för bilar och kan skruva med bilar så är det mer intressant än någon som har en massa utbildningar.
Vi vill ha medarbetare som VILL arbeta med bilar.
Vi utbildar inom vår verksamhet samt att vi går löpande utbildningar som krävs för alla reparationer
Det viktigaste är att du är rätt person och passar in i vårt härliga gäng !
VIKTIGT !
Om du skickar arbetsansökan till oss :
• Skriv gärna lite om dig själv och allt bra att veta .
Den som endast skickar cv och inte skriver något slänger vi direkt .
EXTRA PLUS :
Har du taxiförarlegitimation så är det ett plus.
Det är absolut inget krav vi har. Har du inget och känner dig perfekt för det här jobbet så vill vi att du söker till oss.
OBS!!! RING INTE VÅR VÄXEL !
Alla gånger vi har haft platsannonser ute så ringer personer till vår växel för att ställa frågor osv . Det är inget vi kan ta via telefon i första skedet .
Vi vill ha arbetsansökan via mail. Vill man inte skicka det via mail så söker man något annat arbete .
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: info@ostsma.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmekaniker r". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ÖstSmå AB
(org.nr 559033-8124), http://www.meckia.se
Stånghammargatan 8 (visa karta
)
556 28 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Meckia Jobbnummer
9646014