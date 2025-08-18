Bilmekaniker / Kundmottagare

Sjöbo Autoplåt AB / Maskinreparatörsjobb / Sjöbo
2025-08-18


Vi söker nu en driven mekaniker till vår verkstad. Vi tror att du som söker är tekniskt kunnig, kommunikativ och du är självfallet stolt i ditt yrkesutövande. När du arbetar som bilmekaniker hos oss är det viktigt att förstå vikten av att sätta kunden och service i första rummet.

Tjänsten innebär service, reparationer och felsökningar på personbilar, lätta lastbilar av de flesta märkena. Kundmottagning ingår också i arbetet till viss del.

Publiceringsdatum
2025-08-18

Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ser vi gärna att du har:
Ett brinnande teknik- och fordonsmekaniskt intresse.
Dokumenterad relevant utbildning.
Dokumenterad erfarenhet av arbete som fordonsmekaniker.
Ett bra kundbemötande.
Behärska svenska i tal och skrift

Du är flexibel, strukturerad, noggrann och effektiv i ditt arbete samtidigt som du är ansvarsfull och ser utmaningar som ett naturligt steg i yrket. Du är socialt utåtriktad, har samarbetsförmåga och kan även arbeta självständigt. Du har lätt för att ta till dig nya instruktioner och vi ser det som en självklarhet att du har ett starkt bilintresse och har känsla för service.

Minst B körkort är ett krav.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: verkstad@sjoboautoplat.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sjöbo Autoplåt AB (org.nr 556732-0816)
Ommavägen 22 (visa karta)
275 33  SJÖBO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Sjöbo Autoplåt AB

Jobbnummer
9463060

