Bilmekaniker / Kundmottagare
Sjöbo Autoplåt AB / Maskinreparatörsjobb / Sjöbo Visa alla maskinreparatörsjobb i Sjöbo
2025-08-18
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöbo Autoplåt AB i Sjöbo
, Ystad
eller i hela Sverige
Vi söker nu en driven mekaniker till vår verkstad. Vi tror att du som söker är tekniskt kunnig, kommunikativ och du är självfallet stolt i ditt yrkesutövande. När du arbetar som bilmekaniker hos oss är det viktigt att förstå vikten av att sätta kunden och service i första rummet.
Tjänsten innebär service, reparationer och felsökningar på personbilar, lätta lastbilar av de flesta märkena. Kundmottagning ingår också i arbetet till viss del.Publiceringsdatum2025-08-18Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ser vi gärna att du har:
Ett brinnande teknik- och fordonsmekaniskt intresse.
Dokumenterad relevant utbildning.
Dokumenterad erfarenhet av arbete som fordonsmekaniker.
Ett bra kundbemötande.
Behärska svenska i tal och skrift
Du är flexibel, strukturerad, noggrann och effektiv i ditt arbete samtidigt som du är ansvarsfull och ser utmaningar som ett naturligt steg i yrket. Du är socialt utåtriktad, har samarbetsförmåga och kan även arbeta självständigt. Du har lätt för att ta till dig nya instruktioner och vi ser det som en självklarhet att du har ett starkt bilintresse och har känsla för service.
Minst B körkort är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: verkstad@sjoboautoplat.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo Autoplåt AB
(org.nr 556732-0816)
Ommavägen 22 (visa karta
)
275 33 SJÖBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sjöbo Autoplåt AB Jobbnummer
9463060