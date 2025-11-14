Bilmekaniker i Fyrislund
Bilmekaniker sökes
Motorbolaget Bilservice & Biltvätt
Säker nu en skicklig och självständig mekaniker till vår bilverkstad i Fyrislund!
Vi söker dig som har stor kunskap och är trygg i att självständigt lösa mekaniska problem. Du ska vara van vid att arbeta självständigt.
Vi är ett litet och ungt gäng där vi rekondar och lagar bilar.
I arbetet får du möjlighet att arbeta med felsökning, service, underhåll samt reparationsarbeten.
Tjänsten är heltid
VÄNLIGEN ANSÖK ENDAST VIA MAIL.
Tveka inte att skicka ett ansöka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: Jobb@motorbolaget.nu Omfattning
