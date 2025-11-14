Bilmekaniker i Fyrislund

Norrorts Motorbolag AB / Maskinreparatörsjobb / Uppsala
2025-11-14


Bilmekaniker sökes

Motorbolaget Bilservice & Biltvätt

Säker nu en skicklig och självständig mekaniker till vår bilverkstad i Fyrislund!

Vi söker dig som har stor kunskap och är trygg i att självständigt lösa mekaniska problem. Du ska vara van vid att arbeta självständigt.

Vi är ett litet och ungt gäng där vi rekondar och lagar bilar.

I arbetet får du möjlighet att arbeta med felsökning, service, underhåll samt reparationsarbeten.

Tjänsten är heltid
VÄNLIGEN ANSÖK ENDAST VIA MAIL.
Tveka inte att skicka ett ansöka!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: Jobb@motorbolaget.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Norrorts Motorbolag AB (org.nr 559311-2559)
Södra Depågatan 9 (visa karta)
754 54  UPPSALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9606472

