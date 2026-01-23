Bilmekaniker

Svea Bilservice & Biluthyrning AB / Maskinreparatörsjobb / Botkyrka
2026-01-23


Svea Bilservice & Biluthyrning växer och söker nu en bilmekaniker på heltid till vårt team. Är du tekniskt kunnig, lösningsorienterad och gillar att arbeta med fordon i en varierande vardag? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2026-01-23

Om tjänsten
Som bilmekaniker hos oss kommer du att arbeta med:
Service och reparation av personbilar
Felsökning och diagnostik
Underhåll av vår egen uthyrningsflotta
Förberedelse av bilar inför uthyrning och besiktning

Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor i verkstaden.
Vi söker dig som
Har utbildning och/eller erfarenhet som bilmekaniker
Har goda kunskaper inom service, reparation och felsökning
Är ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad
Har B-körkort (krav)
Behärskar svenska i tal och skrift

Meriterande
Erfarenhet av diagnostikverktyg
Erfarenhet från arbete med uthyrningsbilar
AC-certifikat

Vi erbjuder
En trygg arbetsplats med varierande arbetsuppgifter
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
e-mail
E-post: info@sveabilservice.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmekaniker sökes".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svea Bilservice & Biluthyrning AB (org.nr 559422-6879)
Kornvägen 13 (visa karta)
145 68  NORSBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Svea Bilservice AB

Jobbnummer
9701771

