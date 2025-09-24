Bilmekaniker
City Motor i Malmö AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö Visa alla maskinreparatörsjobb i Malmö
2025-09-24
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos City Motor i Malmö AB i Malmö Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Som bilmekaniker hos oss kommer du att arbeta med:
Service och reparationer av personbilar
Felsökning och diagnos med hjälp av modern utrustning
Byte av slitdelar, bromsar, avgassystem m.m.
Bidra till att hålla en säker, ren och välorganiserad verkstad
Vi söker dig som:
Har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Har minst 2 års erfarenhet som bilmekaniker
Har goda kunskaper i fordonsdiagnostik
Har B-körkort
Är noggrann, ansvarstagande och har ett genuint intresse för fordon
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med el- och hybridfordon
Certifikat inom AC, hjulinställning eller felsökning
Vi erbjuder:
En trygg och stabil arbetsplats med kollektivavtal
Kompetensutveckling och vidareutbildningar
Ett positivt och samarbetsvilligt arbetsklimat Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: ansokan@citymotor.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare City Motor i Malmö AB
(org.nr 556908-6878), https://www.citymotor.se/ledigajobb
Jägershillgatan 6 (visa karta
)
213 75 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9524117