bilmek

Abilteknik AB / Maskinreparatörsjobb / Östhammar
2025-12-15


i söker en bilmekaniker till vår verkstad.
Du kommer att arbeta med service, felsökning och reparation av personbilar.

2025-12-15

Dina arbetsuppgifter
Service och underhåll av fordon

Felsökning och reparation av motor, bromsar och andra mekaniska delar

Byte av slitagedelar

Dokumentation av utfört arbete

Kvalifikationer
Utbildning som bilmekaniker eller motsvarande erfarenhet

Erfarenhet av service och reparation av bilar

B-körkort (krav)

Grundläggande datakunskaper

God samarbetsförmåga och ansvarskänsla

Meriterande
Erfarenhet av diagnostik

AC-certifikat

Erfarenhet från verkstad

Anställningsform
Heltid

Tillsvidare eller enligt överenskommelse

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: said.shahwan@live.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Abilteknik AB (org.nr 559004-0274)
Uppsalavägen 25 (visa karta)
747 42  GIMO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Said Kamal said shahwan
said.shahwan@live.se
0761659642

Jobbnummer
9645905

