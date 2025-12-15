bilmek
2025-12-15
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
i söker en bilmekaniker till vår verkstad.
Du kommer att arbeta med service, felsökning och reparation av personbilar.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Service och underhåll av fordon
Felsökning och reparation av motor, bromsar och andra mekaniska delar
Byte av slitagedelar
Dokumentation av utfört arbeteKvalifikationer
Utbildning som bilmekaniker eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av service och reparation av bilar
B-körkort (krav)
Grundläggande datakunskaper
God samarbetsförmåga och ansvarskänsla
Meriterande
Erfarenhet av diagnostik
AC-certifikat
Erfarenhet från verkstad
Anställningsform
Heltid
Tillsvidare eller enligt överenskommelse
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: said.shahwan@live.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Abilteknik AB
(org.nr 559004-0274)
Uppsalavägen 25 (visa karta
)
747 42 GIMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Said Kamal said shahwan said.shahwan@live.se 0761659642 Jobbnummer
