Billackerare till kund i Västberga!

Fordonsakademin Sverige AB / Lackerarjobb / Stockholm
2026-04-16


Visa alla lackerarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Om tjänsten
Vi söker en noggrann och serviceinriktad billackerare till kund i Västberga. I rollen arbetar du i verkstadens lackavdelning med ansvar för förberedelse, applicering och efterbehandling av lack för att säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet. Du blir en del av ett team där samarbete och tydlig kommunikation är viktigt för effektiva processer och korta genomloppstider.

Dina arbetsuppgifter
Förbereda ytor genom slipning, maskering och rengöring inför lackering

Blanda och applicera färg enligt arbetsorder och gällande färgkort

Arbeta i sprutbox samt hantera utrustning för våt- och torrprocesser

Utföra finslipning, polering och kvalitetskontroll för att uppnå kund- och kvalitetskrav

Dokumentera arbetets gång i verkstadssystem och rapportera avvikelser

Samarbeta med lacktekniker, plåtverkstad och servicerådgivare för ett effektivt arbetsflöde

Följa säkerhetsrutiner och miljöföreskrifter samt hantera kemikalier på ett säkert sätt

Vem är du?
Du är strukturerad, kvalitetsmedveten och har ett genuint intresse för lackering och fordonsreparationer. Du trivs i en praktisk arbetsmiljö och kan arbeta både självständigt och i team. Rollen kräver noggrannhet och vana att följa arbetsinstruktioner och säkerhetsrutiner.

Erfarenhet av billackering eller motsvarande yrkeserfarenhet är ett krav

Kännedom om färgblandning och användning av sprututrustning

God förståelse för kvalitetskrav och efterbearbetningstekniker

God kommunikationsförmåga på svenska i tal och skrift

B-körkort är ett krav

Utbildning inom lackteknik eller relevanta certifieringar är meriterande

Vad vi erbjuder
En viktig roll i en välfungerande verkstad med fokus på kvalitet och kundnöjdhet

Möjlighet till personlig utveckling och stöd i yrkesrollen

Konkurrenskraftiga villkor och information om kollektivavtal där tillämpligt

En inkluderande arbetsmiljö där samarbete och engagemang värdesätts

Anställningsform och start
Tjänsten är heltid med placering i Västberga. Startdatum enligt överenskommelse.
Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och gärna ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet och varför du söker tjänsten. Ange även när du kan börja och om du söker hel- eller deltidsarbete.
Vi intervjuar löpande och kontaktar kandidater vid matchning.
Om Fordonsakademin
Fordonsakademin är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen genom rekrytering, bemanning och utbildning. Vi arbetar personligt, engagerat och professionellt för att hitta rätt matchning mellan kandidat och arbetsgivare.

Sista dag att ansöka är 2026-10-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7582510-1951473".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fordonsakademin Sverige AB (org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Anderstorpsvägen 22 (visa karta)
171 54  SOLNA

Körkort
Arbetsplats
Jobbnummer
9859517

Prenumerera på jobb från Fordonsakademin Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Fordonsakademin Sverige AB: