Billackerare till kund i Västberga!
Fordonsakademin Sverige AB / Lackerarjobb / Stockholm Visa alla lackerarjobb i Stockholm
2026-04-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Publiceringsdatum2026-04-16Om tjänsten
Vi söker en noggrann och serviceinriktad billackerare till kund i Västberga. I rollen arbetar du i verkstadens lackavdelning med ansvar för förberedelse, applicering och efterbehandling av lack för att säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet. Du blir en del av ett team där samarbete och tydlig kommunikation är viktigt för effektiva processer och korta genomloppstider.Dina arbetsuppgifter
Förbereda ytor genom slipning, maskering och rengöring inför lackering
Blanda och applicera färg enligt arbetsorder och gällande färgkort
Arbeta i sprutbox samt hantera utrustning för våt- och torrprocesser
Utföra finslipning, polering och kvalitetskontroll för att uppnå kund- och kvalitetskrav
Dokumentera arbetets gång i verkstadssystem och rapportera avvikelser
Samarbeta med lacktekniker, plåtverkstad och servicerådgivare för ett effektivt arbetsflöde
Följa säkerhetsrutiner och miljöföreskrifter samt hantera kemikalier på ett säkert sätt
Vem är du?
Du är strukturerad, kvalitetsmedveten och har ett genuint intresse för lackering och fordonsreparationer. Du trivs i en praktisk arbetsmiljö och kan arbeta både självständigt och i team. Rollen kräver noggrannhet och vana att följa arbetsinstruktioner och säkerhetsrutiner.
Erfarenhet av billackering eller motsvarande yrkeserfarenhet är ett krav
Kännedom om färgblandning och användning av sprututrustning
God förståelse för kvalitetskrav och efterbearbetningstekniker
God kommunikationsförmåga på svenska i tal och skrift
B-körkort är ett krav
Utbildning inom lackteknik eller relevanta certifieringar är meriterande
Vad vi erbjuder
En viktig roll i en välfungerande verkstad med fokus på kvalitet och kundnöjdhet
Möjlighet till personlig utveckling och stöd i yrkesrollen
Konkurrenskraftiga villkor och information om kollektivavtal där tillämpligt
En inkluderande arbetsmiljö där samarbete och engagemang värdesätts
Anställningsform och start
Tjänsten är heltid med placering i Västberga. Startdatum enligt överenskommelse.
Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och gärna ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet och varför du söker tjänsten. Ange även när du kan börja och om du söker hel- eller deltidsarbete.
Vi intervjuar löpande och kontaktar kandidater vid matchning.
Om Fordonsakademin
Fordonsakademin är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen genom rekrytering, bemanning och utbildning. Vi arbetar personligt, engagerat och professionellt för att hitta rätt matchning mellan kandidat och arbetsgivare.
Sista dag att ansöka är 2026-10-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
https://jobs.fordonsakademin.se
Anderstorpsvägen 22 (visa karta
)
171 54 SOLNA
För detta jobb krävs körkort.
Fordonsakademin Jobbnummer
9859517