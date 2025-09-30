Biljettkontrollant
2025-09-30
Biljettkontrollanter sökes till QSG Bevakning AB. Brinner du för att ge utmärkt service, tar du dig an uppgifter med stort ansvar och trivs du i dynamiska möten med människor? Har du erfarenhet från servicebranschen och uppskattar en omväxlande arbetsvardag? Då kan rollen som biljettkontrollant vara din nästa utmaning!
Om tjänsten:
Som biljettkontrollant via Randstad kommer du att arbeta för QSG Bevakning, som är stolta leverantörer av biljettkontrolltjänster för Västtrafiks biljettkontrollverksamhet. Uppdraget är att öka andelen betalande resenärer och säkerställa en hög betalningsvilja över tid. Genom ett synligt och professionellt arbetssätt strävar vi efter att skapa en trygg och trivsam resa för Västtrafiks resenärer. Som biljettkontrollant är du Västtrafiks ansikte utåt i mötet med resenärer. Ditt huvudsakliga ansvar är att säkerställa att resenärerna har giltiga biljetter och att skapa en trivsam och trygg stämning i kollektivtrafiken. Som biljettkontrollant arbetar du i ett team där ni tillsammans ansvarar för att kontrollera resenärernas biljetter. Du kommer att arbeta ombord på spårvagnar, bussar, båtar och tåg i kollektivtrafiken i Västra Götaland. Arbetet inleds med en introduktionsutbildning där du får både teoretisk och praktisk kunskap för att lyckas i din roll.
AnsvarsområdenArbetsuppgifter
Kontrollera att resenärerna har giltiga biljetter.
Vid behov utfärda tilläggsavgifter vid avvikelser och felaktiga biljetter.
Hjälpa resenärer att köpa biljetter och ge vägledning om resor, trafik och biljettsystem.
Informera och assistera resenärer på ett korrekt och förtroendeingivande sätt.
Vem söker vi? Vi söker dig som är serviceinriktad, trygg i dig själv och tar stort eget ansvar. Du har en naturlig förmåga att läsa av och agera i mötet med människor, och du trivs med att bemöta resenärer med professionalism och respekt. Din goda sociala förmåga, din serviceorientering och din känsla för kvalitet, ordning och reda är avgörande. Du behöver vara förtroendeingivande och kunna hantera potentiella konfliktsituationer på ett lugnt och professionellt sätt. Som person är du bekväm med att fatta snabba och välgrundade beslut i olika situationer. Eftersom du kommer att arbeta i team, är det viktigt att du är en god lagspelare med utmärkt samarbetsförmåga.
Välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten är en konsultroll via RandstadKvalifikationer
Mycket goda kunskaper i svenska, tal & skrift
Ha förmåga att hantera konfliktfyllda situationer
Bekvämlighet med ett fysiskt aktivt arbete
Ansvarstagande och serviceinriktadOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
