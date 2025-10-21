Bildningsstrateg till Hyresgästföreningen
2025-10-21
Hyresgästföreningen söker Bildningsstrateg
Vill du vara med och utveckla en av Sveriges starkaste folkrörelser? Vi söker en strategisk och engagerad bildningsstrateg som vill bidra till att stärka och utveckla vårt bildningsarbete för förtroendevalda och medlemmar.
Om rollen
Som bildningsstrateg får du en nyckelroll i att samordna och vidareutveckla Hyresgästföreningens nationella bildningsinsatser. Du driver projekt från idé till genomförande, beställer och kvalitetssäkrar utbildningar samt utvecklar samarbeten med aktörer som vårt studieförbund ABF och andra utbildningspartners. Du är även förvaltningsledare för Hyresgästföreningens digitala bildningsverktyg. Rollen innebär nära samarbete med både förtroendevalda och anställda, där du bidrar med expertkompetens och stöttar i strategiska såväl som operativa frågor.Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
• Samordna och vidareutveckla Hyresgästföreningens bildningsarbete nationellt.
• Projektleda större och mindre utbildnings- och utvecklingsprojekt.
• Ta fram och genomföra nationella utbildningsinsatser.
• Ansvara för beställning och kvalitetssäkring av utbildningar.
• Ansvara för upprätthållande och vidareutveckling av digitala verktyg kopplat till bildning, så som läroplattform och administrationsverktyg.
• Bygga och utveckla samarbeten med externa aktörer.
• Bidra med analyser, rapporter och strategier inom bildningsområdet.
• Stötta förtroendevalda i deras bildningsinsatser.
• Omvärldsbevaka folkbildningsområdet och omsätta nya rön i verksamheten.
Arbetsplats
Din arbetsplats kommer att vara Hyresgästföreningens förbundskontor på Norrlandsgatan i Stockholm. Du kommer tillhöra enheten Medlem och folkrörelse som består av 8 medarbetare. Enheten har ansvar för att samordna och utveckla Hyresgästföreningens arbete inom medlemsutveckling och folkrörelse. Enheten har ett fokus på rekrytering och lojalisering av både medlemmar och förtroendevalda. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant akademisk utbildning inom bildningsområdet
• Relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom projektledning
• Erfarenhet av bildningsarbete inom folkrörelse, inklusive projektledning av större utbildningsinsatser från idé till genomförande.
• Van vid att skriva underlag, rapporter och strategier samt att leda arbetsgrupper och forum.
• Erfarenhet av att arbeta nära förtroendevalda och medlemmar.
• God vana att arbeta med digitala verktyg för bildning (t.ex. lärplattformar, anmälningssystem) och omvärldsbevakning inom området.
• Kunskap om bildning för förtroendevalda och medlemmar samt folkrörelsearbete.
• Förmåga att utveckla och genomföra utbildningsinsatser och projekt.
• God förmåga att ta fram underlag, strategier och beslutsstöd.
Meriterande
• Utbildning i processledning eller digitala verktyg för bildning.
• Arbetat med att samordna flera olika delar av en organisation inom bildningsområdet, ex regioner.
• Erfarenhet av att ha arbetat med digital vidareutveckling eller upphandling av olika digitala bildningsverktyg.
• Kunskap inom tillgänglighet och likabehandling kopplat till olika människors förutsättningar att ta till sig av bildning.
• Kunskap om e-learningverktyg och andra digitala verktyg kopplade till bildningDina personliga egenskaper
Som person är du initiativtagande, självgående och strukturerad. Du är en god samarbetspartner, har lätt att bygga relationer och är trygg i att leda grupper. Du kombinerar ett strategiskt tänkande med en leveranssäker och resultatinriktad inställning.
Vårt erbjudande till dig
Vi är en värderingsstyrd organisation med stor gemenskap och bra anställningsvillkor. Vi värnar om att våra medarbetare har en bra och trivsam arbetsmiljö. Här har du möjlighet att utvecklas och växa. Kollektivavtal, flexibla arbetstider, möjlighet till hybridarbete, ett generöst friskvårdsbidrag och tjänstepension är några av de förmåner vi erbjuder. Hos oss får du samarbeta med kollegor som du kan ha roligt med och lära av.
Ansökan
Välkommen med din ansökan redan idag eller senast den 19 november. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Victoria Sjöblom, 072 208 20 16. Våra fackliga representanter är Berit Belgacem, 070 607 02 20, Handels och Emmeli Wulfstrand, 072 588 66 51, SACO.
Välkommen till Hyresgästföreningen! Vi arbetar för rimliga hyror och bra villkor för alla i hyresrätt. Ett tryggt boende för hela livet där människor och samhälle utvecklas. Med över 580 000 medlemmar är vi Sveriges största folkrörelse och medlemsorganisation för hyres-gäster. På över 40 kontor runt om i landet, jobbar våra ca 800 engagerade hyreshjältar tillsammans med över 9000 förtroendevalda. Vi är en organisation i ständig rörelse som utmanar oss själva och lär av varandra. Hos oss får du möjlighet att testa sånt som är nytt, svårt och kanske oväntat. På så sätt blir vi starkare tillsammans. Vill du lära känna oss ännu bättre? Följ oss gärna på LinkedIn. Ersättning
9568014