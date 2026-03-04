Bilddelssupport vikariat
Bilmånsson i Skåne AB / Maskinreparatörsjobb / Ängelholm
2026-03-04
Bilmånsson är återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Hyundai, Polestar och Kia. Vi är idag ca 350 medarbetare och finns i Eslöv, Hörby, Ängelholm, Kristianstad, Ystad, Lund och snart även i Hässleholm.
Vi säljer bilar och bilrelaterade kringtjänster som ger kunden ett bekvämt och miljövänligt bilägande. Vi strävar efter att vår personal skall känna arbetsglädje och genom engagerat uppträdande värna om företagets traditioner samt spegla våra kärnvärden hjärta & kompetens. Vårt mål är att ha Bil-Sveriges nöjdaste kunder och engagerade medarbetare varav vi ständig har fokus på vårt personal, kvalitets- och miljöarbete.
Mångfald är en självklar del av vår kultur - vi är övertygade om att olikheter berikar vår organisation och stärker vår förmåga att möta våra kunders varierade behov. Därför välkomnar vi medarbetare med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv.
Om rollen
Vi söker en Bildelssupportmedarbetare som kan arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter på Bildelsavdelningen. Du kommer att spela en central roll i att uppnå eller överträffa våra uppsatta mål när det gäller lagerhållning och servicenivå. Du kommer att supportera vår service- och skadeverkstad med:
Hembeställningar av bilrelaterade produkter som reservdelar, tillbehör, däck mm.
Hantera mottagande, kontroll och eventuella anmärkningar vid leverans.
Säkerställa påfyllning av lager enligt fastställd policy.
Hantering av returer.
Hantering av däck och hjul.
Fungera som backup för butiken och Kundcenter.
Skapa och upprätthålla ordning och reda på arbetsplatsen.
Personliga egenskaper och kvalifikationer:
Erfarenhet av att arbeta med olika system och teknisk kunskap inom området.
Starkt kundfokus och förmåga att erbjuda en hög servicenivå.
Noggrann och kvalitetsmedveten.
Tydlig kommunikation både internt och externt.
Professionellt och trevligt förhållningssätt mot kunder och arbetskollegor.
Förmåga att arbeta varierat i ett högt tempo
Som Bildelssupportmedarbetare bör du vara strukturerad och kunna planera dina arbetsdagar på ett effektivt sätt för att uppnå bästa resultat.
Information och kontaktpersoner
Har du frågor om tjänsten kontakta samordningschef Johan Åberg, 044-20 60 77.
Anställningsform, omfattning och placeringsort
Anställningen är ett vikariat tom 31 augusti 2027, heltid med placering på Bilmånsson i Ängelholm. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är den 26 mars. Vi tillämpar löpande urval.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilmånsson i Skåne AB
(org.nr 556256-7965)
Transportgatan 11 (visa karta
)
262 71 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9775659