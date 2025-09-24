Bil-distributör Hisingen - Vikariat höst/vinter
Västsvensk Tidningsdistribution AB / Budjobb / Göteborg
2025-09-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Öckerö
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad varje natt?
Som distributör ser du till att människor får sina tidningar, paket och post i tid. Du blir en viktig del av ett team som jobbar självständigt, med högt tempo och fullt fokus på att leverera.
Krav för tjänstenDu behöver: Ett giltigt arbetstillstånd. Ditt arbetstillstånd måste vara beviljat, det vill säga ej pågående hos Migrationsverket.
Du behöver ha fyllt 18 år, i enlighet med Arbetsmiljölagen.
Du kan läsa, förstå och skriva längre texter på svenska eller engelska.
B-körkort (svenskt eller europeiskt, ej internationellt)
Meriterande: AM-körkort eller att du är född före 1 oktober 1994 (Moped klass 2).
Tidigare erfarenhet av att jobba som distributör.
Har möjlighet att köra alla fordon.
Arbetstid och schema Tjänsten är ett vikariat som startar under höst/vinter. Arbetet sker under natten med start runt midnatt.
Sysselsättningsgraden och startdatum bestäms i dialog.
Schemat innebär ofta 7 arbetsdagar, 3 dagar ledigt, 7 arbetsdagar, 4 dagar ledigt.
Observera att du har arbetsplikt till 07:30 om det skulle bli förseningar.
Nyfiken? Läs vidare nedan för att se hur jobbet och processen går till Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Detta är ett deltidsjobb.
Västsvensk Tidningsdistribution AB
