Bid Manager till Dedicare

Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag inom vård, Life Science och socialt arbete, söker en engagerad bid manager för att stärka sitt team i Sverige.
Dedicare finns i Sverige, Norge, Danmark och i UK. Vår drivkraft är att på ett ansvarsfullt och hållbart sätt bidra till människors hälsa, utveckling och livskvalitet, genom att vara bäst på att attrahera och erbjuda kompetens inom våra områden. Det gör vi genom att matcha kompetenta yrkespersoner med konsultuppdrag och anställningar.
Rollen som Bid manager (vikariat)
En Bid Manager hos Dedicare ansvarar för att driva hela anbudsprocessen, analysera förfrågningsunderlag och säkerställa konkurrenskraftiga anbud för att vinna nya avtal.
Urval av arbetsuppgifter
Anbudsprocess: Leda, koordinera och utforma anbud för offentlig upphandling.
Analysera förfrågningsunderlag och strategiskt välja inriktning
Arbeta nära försäljnings- och rekryteringsteam för att matcha bemanningsbehov.
Bra att veta
Tjänsten är ett vikariat om 12 månader.
Start i mitten av augusti men vi ser gärna att du kan komma in på en introduktion/överlämning på 1 vecka innan dess under våren/tidig sommar
Om dig & dina erfarenheter
Några års erfarenhet från anbudsarbete
God förmåga att kommunicera och prioritera.
God systemvana, gärna i systemen e-avrop, tendsign, mercell etc.
Erfarenhet av att driva komplexa anbudsprocesser, gärna inom bemanning eller liknande tjänstesektor.
Erfarenhet av LOU (Lagen om offentlig upphandling) är meriterande.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en viktig del av att bygga Sveriges bästa konsultbolag inom vård, Life Science och socialt arbete. Vår företagskultur präglas av professionalism och prestigelöshet, och vi lägger stor vikt vid samarbete och sociala aktiviteter. Som marknadsledande inom vårt segment finns det gott om utvecklingsmöjligheter för dig i koncernens fortsatta expansion. Med vårt koncept Office swap kan du upptäcka en ny stad eller varför inte ett annat land? Du får gärna arbeta från ett annat kontor för utbyte av kunskap och erfarenheter. Så oavsett vilken roll du har vill vi ge dig möjligheten att växa och utvecklas - personligt och professionellt.
Ansökan & frågor
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan! Ansök genom att bifoga ditt CV och svara på frågorna i formuläret. Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att höra av dig. Vi kan dessvärre inte ta emot ansökningar via mail med bakgrund av GDPR och för att inkludera alla rättvist i processen.
