Bid Manager
2025-09-18
En ögonblicksbild av din dag
Föreställ dig att börja dagen med att dyka ner i tekniska och kommersiella detaljer för att skapa konkurrenskraftiga och innovativa anbud för banbrytande energilösningar. Som Bid Manager/Anbudsingenjör leder du arbetet med att analysera kundens behov, samarbetar med sälj- och projektteamet och säkerställer att Siemens Energy's skapar nya affärer med högt fokus på gasisolerade ställverk (GIS) och Blå produkter (Produkter utan SF6, se SE portfölj). Din dag kommer att vara fylld av dynamiska interaktioner - från att klargöra tekniska specifikationer med kunder, förhandla med leverantörer, till att arbeta nära tekniska experter för att leverera skräddarsydda lösningar. Vid dagens slut kan du känna dig nöjd med att ditt arbete direkt bidrar till den hållbara energiomställningen.
Hur du kommer att påverka
* Leda och koordinera det interna och externa anbudsarbetet för att leverera kompletta och konkurrenskraftiga anbud.
* Utveckla tekniska lösningar i samarbete med teamet för att möta kundspecifika krav.
* Bygga och upprätthålla starka relationer med leverantörer för att optimera kostnader och leveranstider.
* Bidra till processförbättringar och kunskapsdelning inom det svenska och nordiska teamet.
* Säkerställa att produkter och lösningar följer miljöregler och EU-standarder, särskilt för F-gas och PFAS-fria produkter.
Vad du medför
* En högre teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet, kombinerat med ett starkt intresse för teknik och strukturerade arbetsmetoder.
* Flera års erfarenhet av elkraftprojekt, med en helhetsförståelse för anläggningar.
* Kunskap om relevanta lagar, standarder och regler inom energisektorn.
* Ett proaktivt och samarbetsvilligt förhållningssätt, med förmåga att bygga relationer över team och landsgränser.
* Flytande svenska och engelska, vilket möjliggör smidig kommunikation med lokala och globala intressenter.
Om teamet
Du kommer att ingå i ett litet, fokuserat team i Sverige som är en del av en större nordisk organisation, där vi arbetar nära kollegor i Norge och Finland. Tillsammans omstrukturerar vi vår portfölj för att fokusera på kärnkompetenser och egna produkter. Siemens Energy Grid Solutions är en global ledare inom energiteknik, med ett starkt engagemang för att minska utsläpp genom innovativa och miljövänliga produkter. I Sverige fokuserar vi särskilt på gasisolerade ställverk (GIS), där vi har en unik position, med ett stort footprint i Norden, som den enda europeiska leverantören som fullt ut följer de kommande EU-reglerna för F-gaser och PFAS.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Med över 100,000 engagerade medarbetare i mer än 90 länder utvecklar vi framtidens energisystem och säkerställer att den växande globala energiefterfrågan möts på ett tillförlitligt och hållbart sätt. De teknologier som skapas i våra forskningsavdelningar och fabriker driver energiomställningen och utgör grunden för en sjättedel av världens elproduktion.
Vårt globala team är engagerat i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Ta reda på hur du kan göra skillnad på Siemens Energy: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från över 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.
Ansökan
Ansök nu via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs
, ID-nummer 281522, senast 2025-10-19.
Observera att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag på grund av löpande urval.
