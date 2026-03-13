Bibliotekarier
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa.
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för uppdrag inom områdena kultur och fritid i Karlskoga. Vi erbjuder i egen regi verksamheter i form av fritidsgårdar, badhus, kulturskola, konsthall och bibliotek.
Karlskoga bibliotek är hbtqi-certifierat samt arbetar fortlöpande med att stärka kunskapen om normkritiskt arbete och barnrättsfrågor. Du kommer att bli en del av en arbetsplats som med stort engagemang arbetar med frågor kring bemötande och inkludering. Biblioteket ska vara en välkomnande och trygg plats för alla som besöker oss. Vi är ett avgiftsfritt bibliotek där tilliten är viktig och mötet med språk och läsning är glädjefyllt.
Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Karlskoga bibliotek består av 18 medarbetare, varav 15 arbetar på biblioteket. Vi söker nu 1-2 vikarier för arbete på hel- eller deltid.
Du får vara en del i arbetet med att utveckla vår läs- och demokratifrämjande verksamhet. Du kommer att vara en del av verksamheten vi kallar Rum för unga som riktar sig till barn och ungdomar från 11 år. Där finns lugna platser för läsning och samtal, tillgång till analoga och digitala spel samt skapande i olika former. Du kommer även att delta i arbetet med programaktiviteter och kan komma att ingå i samarbeten med andra aktörer.
Som bibliotekarie kommer du bland annat att arbeta med:
• Läs- och demokratifrämjande arbete för alla åldrar.
• Arbete i olika projekt och nätverk både inom kommunen och med externa parter.
• Tjänstgöra i bibliotekets information.
• Möta och vägleda bibliotekets besökare.
Arbetstiderna varierar mellan 7.30 och 18.15 på vardagar. Tjänstgöring på lördagar några gånger per halvår.
Vi söker dig som är utbildad bibliotekarie med examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med barn och unga.
• Erfarenhet av arbete inom service och bemötande.
• Flerspråkighet (utöver svenska och engelska).
ÖVRIGT
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
Enligt avtal.
