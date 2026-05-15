Bibliotekarie till Heby kommun
2026-05-15
Bli en del av hjärtat i Tärnsjö - ett bibliotek där möten, läslust och god service står i centrum. Här får du både driva verksamhet och göra verklig skillnad för våra medborgare.
Rollen
Du arbetar tillsammans med en biblioteksassistent på Tärnsjö bibliotek, som även har kvällsöppet 1-2 dagar i veckan.
Ni har gemensamt ansvar för att planera och driva verksamheten och för en andel av bibliotekens gemensamma administrativa och IT-relaterade uppgifter.
Den viktigaste delen av ditt uppdrag är att ge god service till våra medborgare och att arbeta läsfrämjande och litteraturförmedlande.
Du har även särskilt ansvar för inköp, gallring och fjärrlån på din enhet.
Flexibiliteten är viktig hos oss, tjänstgöring på andra av kommunens bibliotek förekommer regelbundet.
Det här är vi
Hos oss på kultur- och fritidsenheten i Heby kommun står tiden aldrig stilla. Vi är en kreativ enhet där vi gärna arbetar tillsammans inom både vår egna enhet och med våra övriga kollegor i kommunen. Vi uppskattar dina idéer och dina tankar och utvecklas gärna med nya arbetssätt. Våra bibliotek är navet i varje tätort, en mötesplats för alla och en oas av kunskap, information och en plats för det egna tankarna att formas.
Vi som arbetar inom Kultur- och fritidsenheten i Heby kommun skapar förutsättningar för goda livsvillkor genom att erbjuda ett brett kulturutbud och möjligheter till en stimulerande fritid. Vi ansvarar för kommunens bad- och idrottsanläggningar, ungdomsverksamhet, bibliotek, musikskola, föreningsliv och konst i offentlig miljö. Våra folkbibliotek finns på tre orter i kommunen: Heby, Tärnsjö och Östervåla.
Är det här du?
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap.
Är van att ta ansvar och arbeta självständigt samtidigt som du har god samarbetsförmåga och trivs i team
Är flexibel och kan arbeta på flera enheter vid behov, är serviceinriktad och trivs i mötet med människor.
Har goda IT-kunskaper och kan arbeta med vår hemsida, ta ut statistik och arbeta med sociala medier.
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat, och gärna fler språk.
Har körkort B eftersom resor kan förekomma i tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och vilja att bidra till ett gemensamt arbetssätt. Hos oss ansvarar vi tillsammans för verksamheten och stöttar varandra mellan enheterna.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare på www.heby.se och följ oss på LinkedIn och Facebook.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
