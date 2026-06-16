Kvalificerad Redovisningskonsult med revisionserfarenhet
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-06-16
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Är du en erfaren redovisningsspecialist som trivs i komplexa miljöer där kvalitet, struktur och noggrannhet står i fokus? 📊 Nu söker vi en kvalificerad redovisningskonsult som vill ta en central roll i arbetet med koncernredovisning, årsbokslut och årsredovisningar i en större och samhällsviktig organisation.
📍 Stockholm (möjlighet till hybridarbete efter introduktion) 🕒 Heltid | Uppdrag september 2026 – mars 2027, med möjlighet till förlängning
🚀 Om uppdraget
I denna roll kommer du att förstärka ekonomi- och redovisningsfunktionen inför och under en omfattande bokslutsperiod. Du blir en nyckelperson i arbetet med att säkerställa hög kvalitet, effektiva processer och leveranser enligt uppsatta tidsramar.
Uppdraget kombinerar strategiskt arbete med operativt ansvar och passar dig som gillar att både utveckla processer och själv vara delaktig i det praktiska genomförandet.
📋 Dina huvudsakliga ansvarsområden📅 Planering och koordinering
Planera och följa upp bokslutsprocesser tillsammans med ansvariga intressenter.
Identifiera risker och kritiska beroenden i tidplaner.
Säkerställa att deadlines hålls genom proaktiv uppföljning och riskhantering.
🗂️ Struktur och dokumentation
Utveckla och standardisera mallar, checklistor och arbetsrutiner.
Skapa effektiva arbetssätt som stärker kvalitet och enhetlighet i redovisningsprocessen.
📚 Redovisningsprinciper och regelverk
Säkerställa efterlevnad av gällande redovisningsprinciper och regelverk.
Hantera komplexa frågeställningar inom bland annat:
K3
Momsredovisning
Skattefrågor
Externfinansierade projekt
Verksamheter med blandad karaktär
📊 Operativt bokslutsarbete
Delta aktivt i bokslut och årsredovisningsarbete.
Genomföra avstämningar av komplexa balans- och resultatposter.
Upprätta dokumentation för intern och extern revision.
Säkerställa att årsredovisningar färdigställs enligt plan.
🔍 Kvalitetssäkring och revision
Genomföra slutlig kvalitetsgranskning inför revision.
Samverka med externa revisorer och tillhandahålla nödvändigt underlag.
Bidra till effektiva och väl genomförda revisionsprocesser.
🎓 Kompetensöverföring och utveckling
Dokumentera arbetssätt och säkerställa kunskapsöverföring till verksamheten.
Bidra med förbättringsförslag kring processer, system och arbetssätt.
Vara en aktiv part i utvecklingen av redovisningsfunktionen.
🎯 Vi söker dig som har
✅ Minst 5–10 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
✅ Flerårig erfarenhet av:
Årsbokslut
Årsredovisningar
Koncernredovisning
✅ Mycket goda kunskaper inom:
K3-regelverket
Svensk redovisning
Moms- och skattefrågor
✅ Erfarenhet av komplexa organisationer och koncernstrukturer
✅ God vana av ekonomi- och konsolideringssystem
✅ Erfarenhet av att arbeta i projekt eller verksamheter med höga krav på leverans och kvalitet
⭐ Meriterande
Revisionsbakgrund
Erfarenhet från personalintensiva tjänsteverksamheter
Erfarenhet av Microsoft Dynamics 365 Business Central
Erfarenhet av Unit4 FPM, Mercur Solutions eller liknande system
Mycket goda kunskaper i Excel
🤝 Personliga egenskaper
Vi tror att du är en person som:
✨ Tar stort eget ansvar och arbetar självständigt
✨ Är strukturerad och organiserad även i perioder med högt tempo
✨ Har en stark samarbetsförmåga och bygger goda relationer
✨ Är pedagogisk och delar gärna med dig av din kunskap
✨ Är lösningsorienterad och ser möjligheter där andra ser utmaningar
📍 Praktisk information
Start: September 2026
Slut: Mars 2027
Omfattning: 100 %
Placering: Stockholm
Hybridarbete möjligt efter introduktion
Möjlighet till förlängning till april 2027
Låter detta som nästa spännande uppdrag för dig? 🚀 Vi ser fram emot att höra från dig!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7923841-2056463". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9966905