Bibliotekarie
Boxholms kommun, Bibliotek / Bibliotekariejobb / Boxholm Visa alla bibliotekariejobb i Boxholm
2026-03-09
, Tranås
, Mjölby
, Ödeshög
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxholms kommun, Bibliotek i Boxholm
Välkommen till Boxholm - där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg - allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget - på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten - perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära - med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
Vill du arbeta varierat med allt från tillgänglighet och läsfrämjande aktiviteter till marknadsföring och samverkan? Boxholms kommunbibliotek söker nu en bibliotekarie som vill vara med och utveckla bibliotekets verksamhet.
Biblioteket ligger centralt i tätorten i samma byggnad som kommunkontoret. Biblioteket ingår i kultur- och turismförvaltningen tillsammans med musikskolan, vilken är under utveckling till att bli en kulturskola. Det finns även skolbibliotek på kommunens två grundskolor. Bibliotekets personal utgörs av 3,25 tjänster och ansvarar även för viss kommun- och turistinformation.
Boxholms bibliotek ingår i Götabibliotekens samarbete som består av 14 folkbibliotek i Östergötland samt Tranås kommun med gemensamt biblioteksdatasystem, webbsida, e-tjänster, medieförsörjning och transporter. Götabibliotekens utgångspunkt är jämlik biblioteksservice för alla och samverkan sker på de flesta biblioteksrelaterade områden.
Om rollen
Vi söker nu en bibliotekarie som trivs med att ha varierande arbetsuppgifter då det ingår flera olika ansvarsområden i tjänsten.
Du kommer dels att få arbeta med marknadsföring av bibliotekets aktiviteter och vara ansvarig för bibliotekets webb och sociala medier. Digital handledning i bibliotekets E-tjänster och vägledning i övrig samhällsinformation för våra kommuninvånare ingår i ditt digitala uppdrag.
Dels kommer du att driva läsfrämjande aktiviteter och tillgodose behov av litteratur främst mot målgruppen unga (13-18 år). Vi har ett pågående projekt "Mer läsning i Boxholm" som du förväntas vara delaktig i och ha ett nära samarbete med projektmedarbetare. Bokstart går på sitt sista projektår, och målgruppen barn och unga är ett gemensamt ansvar. Att ta initiativ till och etablera samverkan med andra verksamheter och aktörer är en viktig och självklar del i ditt arbete, och ett uppsökande arbetssätt är förutsättning för att nå fler.
För att utveckla vår verksamhet och service mot våra prioriterade målgrupper behöver vi förstärka med kompetens på flera områden. Det gäller tillgänglighet för vuxna med någon funktionsnedsättning eller med annat modersmål än svenska. Det innebär att du även bistår vuxenbibliotekarien i planering och genomförande av aktiviteter gentemot dessa målgrupper.
Informationstjänstgöring och sedvanliga bibliotekarieuppgifter ingår, liksom kvälls- och helgtjänstgöring. Då vi är ett litet team där varje medarbetare har flera ansvarsområden förutsätter det att man är flexibel, samarbetar och täcker upp för varandra.
Genom Biblioteksutveckling Östergötland får du goda chanser till fortbildning, och du förväntas också att aktivt delta i Götabibliotekens gemensamma verksamhetsutveckling.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Examen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller likvärdig utbildning
• Erfarenhet av bibliotekarieyrket
• Kännedom om bibliotekssystem (vi har Bookit/Arena)
• Goda IT-kunskaper och van användare av digitala verktyg
• God kännedom om litteratur och intresse för läsfrämjande arbete
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• B-körkort Publiceringsdatum2026-03-09Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är initiativtagande, kommunikativ och har vilja och intresse för arbete med både unga och äldre. Du har god organisationsförmåga, är ansvarsfull och lösningsfokuserad. Du är flexibel och serviceinriktad, i mötet med våra användare är du pedagogisk och tillmötesgående. Du kan arbeta självständigt med dina uppdrag men samarbetar också bra i grupp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311037". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxholms kommun
(org.nr 212000-0407) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boxholms kommun, Bibliotek Kontakt
Bibliotekschef
Maja Markhouss maj-britt.markhouss@boxholm.se 0142-895 41 Jobbnummer
9784453