Betongarbetare Bygg

Är du noggrann, driven och redo för nya utmaningar inom betongarbete?
Har du erfarenhet av betong och gillar att arbeta tillsammans med andra för att nå bästa resultat? Då kan du vara den vi söker! Just nu letar vi efter betongarbetare till spännande projekt i Eskilstuna med omnejd.
Om rollen
Som betongarbetare blir du en viktig del av arbetslaget och deltar i både nyproduktion och renoveringsprojekt. Du kommer arbeta med hela betongprocessen - från armering, formning och gjutning av betongkonstruktioner enligt ritningar, till efterbearbetning som slipning, lagning och ytbehandling. Vi söker dig som är en noggrann och engagerad person. Du ska trivas med arbete i grupp, men också kunna arbeta självständigt.
En viktig del av ditt ansvar är att alltid prioritera säkerheten genom att följa etablerade rutiner och riktlinjer. Dessutom samarbetar du nära med kollegor för att skapa ett effektivt arbetsflöde och leverera hög kvalitet i varje projekt. Vi kan erbjuda dig en arbetsplats som präglas av kunskap, laganda och gemenskap. Våra medarbetare är vår främsta tillgång.
Ansvarar för gjutning, armering och bearbetning av betongkonstruktioner inom våra byggprojekt.
Arbetar med maskiner och utrustning för att säkerställa att produktionen håller rätt kvalitet, följer tidplaner och uppfyller Peabs krav på säkerhet och effektivitet.
Arbetet innebär också att bidra till ett gott arbetsflöde genom att följa rutiner och dokumentera produktionen.
Vi söker dig som har:
Yrkesbevis inom betong
Erfarenhet av betongarbete inom bygg- eller anläggningsbranschen
B-körkort
Vi jobbar med bakgrundskontroller och säkerhetsprövning då arbetet kan innebära arbete inom säkerhetsskydd.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta HR Celie Lindh, celie.lindh@peab.se
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 ESKILSTUNA Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
Mattias Collin mattias.collin@peab.se Jobbnummer
9937591