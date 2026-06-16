Hedemora Energi söker abonnentingenjör inom VA
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2026-06-16
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Vill du arbeta med frågor som verkligen gör skillnad för människor, miljö och samhälle? Tycker du att ordning, struktur och långsiktig planering är både roligt och viktigt? Då kan rollen som abonnentingenjör inom VA hos Hedemora Energi vara helt rätt för dig.
Hedemora Energi är ett helägt kommunalt bolag med ca 70 medarbetare som ägs av Hedemora Kommun. Vi består av tre dotterbolag: Hedemora Kraft och Värme, Hedemora Elhandel och Hedemora Elnät. Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas i din roll och tillsammans med dina kollegor över avdelningsgränserna. Att vara en del av energibranschen är fantastiskt! Vi har flera spännande projekt på gång och våra anställda är nyckeln till vår framgång. Vi tar ansvar för framtiden och vill bidra till en hållbar och attraktiv utveckling i Dalarna.
<img src="https://sae3ndp007.blob.core.windows.net/swe/743d5323-a833-496a-8333-b614656490dc.jpg">Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som abonnentingenjör blir du en betydelsefull del av avdelningen Vatten och Återvinning. Din arbetsroll är bred där VA-frågor gällande nyanslutningar, taxa, servitutsavtal och juridiska frågor står i fokus. Även utredningar och arbete kopplat till verksamhetsområden, samråd och remisser ingår i tjänsten. Du bidrar till att utveckla både verksamheten och den samhällsinfrastruktur som människor i Hedemora använder varje dag. Utöver ditt arbete med VA kommer du, när du blivit varm i kläderna, även att ta dig an utredningar kopplade till avfall. Har du redan kunskap inom området är det meriterande, men annars får du möjlighet att växa in i arbetsuppgifterna med stöd från erfarna kollegor.Profil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för juridiska och verksamhetsfrågor inom VA, och gärna även inom avfall, och som trivs med att förklara regelverk på ett tydligt och pedagogiskt sätt i dialog med kunder och andra intressenter. Du tycker om att arbeta strukturerat och lösa problem, har lätt för att se helheter och tar gärna ansvar för att driva dina frågor framåt. Du har relevant högskole- eller universitetsutbildning, exempelvis inom vatten, miljö, samhällsbyggnad, VA‐teknik eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Erfarenhet från kommun eller kommunalt bolag är meriterande, liksom kunskap inom GIS, eller avfallslagstiftning.
Vi erbjuder
Hos oss får du en utvecklande roll där du får möjlighet att påverka och där ingen dag är den andra lik. Du blir en del av ett engagerat team och en arbetsplats där vi värdesätter kompetens, samarbete och stolthet över det arbete vi utför för samhällets bästa.
Ansök nu
I denna rekrytering samarbetar Hedemora Energi med Jefferson Wells. För mer information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Pär Gårdbro på 023‐70 55 45. Urval sker löpande, och vi vill gärna ta emot din ansökan senast den 2026‐08‐15. Varmt välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Ivarhyttevägen 2 (visa karta
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776 33 HEDEMORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hedemora Energi Kontakt
Contact
Pär Gårdbro par.gardbro@jeffersonwells.se 0702688076 Jobbnummer
9965696