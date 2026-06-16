Skolbibliotekarie till Nakterhusskolan
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2026-06-16
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Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Skolbibliotekarie till Nakterhusskolan
Nu söker vi en skolbibliotekarie till Nakterhusskolan som brinner för att läsfrämja! Här får du chansen att från grunden bygga upp skolbibliotekets verksamhet tillsammans med ledningen på skolan.
I Haninge kommun arbetar biblioteken i bibliotekssystemet Quria. Ditt arbete kommer till en början bestå av att digitalisera skolbiblioteket och dess nuvarande medier, för att sedan bygga upp en pedagogisk skolbiblioteksverksamhet. Du kommer att jobba tätt ihop med kommunens skolbibliotekssamordnare, särskilt i början.
Du kommer att ingå i ett arbetslag på skolan samt i det centrala skolbiblioteksnätverket, där vi har tät kontakt och träffas flera gånger per termin för nätverksträffar.
Vi söker dig som:
• Brinner för arbetet som skolbibliotekarie
• Är initiativtagande och vill samarbeta med lärare och fritids
• Väcker elevernas läslust och är relationsskapande
• Har god digital kompetensPubliceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
• Driva skolans bibliotek och hantera lånesystemet på skolan
• Arbeta läsfrämjande i olika aktiviteter och projekt så som exempelvis högläsning, boksamtal, bokklubb, läsprojekt och bokprat
• Förstärka elevernas medie- och informationskunnighet exempelvis genom att undervisa kring källkritik och sociala medier, särskilt för mellanstadiet
• Hantera skolbibliotekets bestånd och göra medieinköp som bidrar till elevernas läslustKvalifikationer
• Utbildning i Biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som skolbibliotekarie och har arbetat i lånesystemet Quria.
Anställningsform
Visstidsanställning med god möjlighet till förlängning, 75%.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Information om anställningsvillkor och förmåner finns samlad på vår hemsida. Där kan du läsa mer om vad det innebär att vara anställd i Haninge kommun.
Vill du veta mer om oss är du varmt välkommen att titta in på haninge.se/karriar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterassen 2 (visa karta
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136 81 HANDEN Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Nakterhusskolan Kontakt
Fackliga företrädare kontaktas via växeln 08-6067000 Jobbnummer
9965695