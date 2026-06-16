Customer Advisor (Dansktalande)
0to9 AB (publ) / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2026-06-16
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Om Plus1
Plus1 är ett snabbväxande fintech-bolag med en mission att ge människor kontrollen tillbaka över sin privatekonomi. Vi refinansierar lån, och mer än så: vi ger rådgivning och hittar lösningar som gör verklig skillnad för våra kunder.
Vi skalar nu vår verksamhet i Europa och söker en dansktalande Customer Advisor baserad i Stockholm, som vill vara med och bygga vår närvaro på den danska marknaden.
Rollen
Som Customer Advisor ger du expertrådgivning och bidrar till att göra lanseringen på den danska marknaden till en succé. Din vardag inkluderar:
Ägarskap och uppföljning av kreditansökningar från våra digitala kanaler på den danska marknaden.
Genomförande av kreditbedömningar och utvärdering av ekonomiskt utrymme för att säkerställa ansvarsfull utlåning.
Vägledning av kunder genom processen och att hitta skräddarsydda lösningar som skapar verkligt ekonomiskt värde.
Bidra med lokal insikt för att förbättra våra processer och verktyg i takt med att vi skalar.
Vem är du?
Vi letar efter någon med en pionjärmentalitet. Du är tekniskt kunnig, resultatorienterad och trivs i ett högt tempo. Du väntar inte på en att-göra-lista, du agerar på det som behövs.
2+ års erfarenhet inom kundrådgivning, låneförmedling eller finansiell försäljning.
Du kan översätta siffror till tydliga rekommendationer och bygga förtroende via telefon och digitala kanaler.
Du jobbar självständigt men älskar att vara del av ett team där alla stöttar varandra.
Flytande danska och svenska, engelska är ett krav, ytterligare språk är ett plus.
Varför den här rollen?
Här kan du nå långt om du levererar resultat, det här är platsen för dig som vill göra karriär inom bank och finans. Plus1 har redan sparat kunder över 2 miljarder kronor i Norden. Nu finns möjligheten att hjälpa danska kunder, och du är med från start.
Ansök idag och låt oss starta resan tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7711622-2055311". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 0to9 AB (publ)
(org.nr 556976-4110), https://jobs.0to9.com
Eriksbergsgatan 31 (visa karta
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114 30 STOCKHOLM Arbetsplats
0TO9 Jobbnummer
9965691