Besiktningsingenjör Lyft till Göteborg!
The We Select Company AB / Säkerhetsjobb / Göteborg Visa alla säkerhetsjobb i Göteborg
2025-08-12
"Global partner for a safe, secure and sustainable world". En ganska mäktig vision om vi får säga det själva. Bakom dessa ord ligger flera generationers ingenjörskompetens, kombinerat med nytänkande där vi tillsammans med våra kunder skapar förutsättningar för en säker och hållbar framtid.
Vi erbjuder tjänster inom person- och driftsäkerhet, där vi genom vår innovationsförmåga skapar trygghet på vägarna, i våra hem och våra arbetsplatser. Nyfiken på att lära känna oss bättre? Besök gärna vår hemsida eller hör av dig!
OM TJÄNSTEN
Välkommen till DEKRA! Vi är det ledande företaget i Sverige inom området "Lyftbesiktningar" och söker en Besiktningsingenjör till vårt kontor i Göteborg!
Genom att utföra besiktning av lyftanordningar såsom hissar, mobila arbetsplattformar, fordonslyft med mera hjälper du våra kunder att upprätthålla en hög säkerhetsnivå.
Det bästa med att arbeta inom besiktning av lyftanordningar är variationen, utmaningen och de många kundkontakterna! Vi tror på frihet under ansvar och du kommer ha möjlighet att självständigt planera dina dagar. Kanske besiktigar du en nyinstallerad travers innan lunch och avslutar dagen med att besiktiga några mobila arbetsplattformar eller varför inte en grävmaskin eller rent av ett vindkraftverk?
Vår kundflora är bred och du kommer arbeta mot ett flertal olika branscher, bl.a.
tillverkande industri
kraft & värme
vindkraft
byggsektorn
fastighet
VEM ÄR DU?
Vill du var med och skapa en tryggare omvärld och göra samhällsnytta på riktigt? Då har du hittat rätt! Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper som bör andas nyfikenhet, ansvarstagande och serviceanda. Teamwork står högt upp på agendan hos oss, men för rollen krävs även att du trivs med självständigt arbete där du tar stort ansvar för egen planering och rapportering. Ett genuint intresse för teknik och att träffa nya människor är viktigt för att du ska trivas i rollen hos oss.
Ett krav är att du har erfarenhet från lyft- och/eller hissbranschen. Vi önskar att du har en teknisk utbildning till exempelvis gymnasie- eller högskoleingenjör som grund. Vidare vill vi att du har goda kunskaper i både svenska och engelska, samt att du innehar B-körkort.
Vi tror på mångfald och inkludering och vill rekrytera medarbetare med olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser.
VI ERBJUDER DIG
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig utveckling inom våra olika affärsområden
Fortlöpande intern utbildning
En teamkänsla, stöd av kollegor där vi hjälper varandra i vardagen
Frihet att ta ansvar och möjlighet att påverka
Engagerat ledarskap
Balans mellan arbete och fritid
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benefits
OM OSS
Välkommen till DEKRA-familjen och vårt team! Vi är en sammansvetsad grupp, som tillsammans brinner för att upprätthålla säkerheten för våra kunder. Jag, Charles Lidén som har förmånen att leda detta gäng, är en sammanhållande och närvarande ledare som arbetar med mjuka värden och företagsamhet. Jag eftersträvar ägandeskap i gruppen och att alla får ta ansvar för sin egen utveckling - med stöd utav mig såklart!
Sedan start 1925 har vi gjort världen lite säkrare. Idag är DEKRA ett av de mest framgångsrika företagen i världen inom vår bransch och på sikt det finns det stora möjligheter att jobba utomlands i internationella projekt och uppdrag om man önskar. Du kommer till ett av Sveriges största kontrollföretag i tillväxt, med god lönsamhet och en spännande framtid! Så ansöker du
