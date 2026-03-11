Besiktningsingenjör inom lift
Vill du arbeta med teknik som gör verklig skillnad, där säkerhet på byggarbetsplatser och inom industrin står i centrum?
Nu söker DEKRA en Besiktningsingenjör med inriktning mot industri- och byggsektorn till Stockholm.Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Som besiktningsingenjör arbetar du med kontroll och besiktning av lyftanordningar och annan tung utrustning inom industri- och byggsektorn. Det kan handla om allt från Traverskranar inom industrin, fordonslyftare på en bilverkstad till tornkranar, bygghissar och mobila arbetsplattformar ute på större byggprojekt.
Oavsett miljö är ditt uppdrag att säkerställa att utrustningen uppfyller gällande lagkrav och säkerhetsföreskrifter.
Arbetet är självständigt och varierande. Du planerar dina uppdrag, åker ut till kund, genomför besiktningar och ansvarar för dokumentation och rapportering.
Rollen är också fysiskt krävande. Du rör dig mycket under arbetsdagen, klättrar i tornkranar, går i trappor, arbetar på höjd och vistas i industri- och byggmiljöer. Det är ett praktiskt arbete där du är ute i verkligheten. Profil
Vi söker dig som brinner för säkerhet och vill bidra till en tryggare industri- och byggbransch. Personlighet väger tyngre än CV hos oss. Vi söker dig som är nyfiken, prestigelös och trygg i din yrkesroll.
För att passa i rollen tror vi att du har:
Teknisk utbildning, exempelvis gymnasie- eller högskoleingenjör
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Trivs med ett rörligt och fysiskt aktivt arbete
På Dekra möter du många olika typer av kunder och arbetsmiljöer, vilket kräver både integritet, god kommunikation och ett professionellt förhållningssätt.
Vi tror att du är:
Nyfiken, ansvarstagande och lösningsorienterad
Serviceinriktad och gillar att möta människor
Strukturerad och trygg i självständigt arbete
Teknikintresserad och vill utvecklas
Saklig och tydlig i dina bedömningar
Drivs av ett starkt säkerhetstänk
Vi erbjuder dig
Hos DEKRA erbjuds du en stimulerande arbetsmiljö med stor möjlighet till personlig utveckling, löpande intern utbildning, engagerat ledarskap och en nära teamkänsla där vi stöttar varandra. Du får frihet att påverka, balans mellan arbete och fritid samt förmåner som tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket via Benefits.
DEKRA värdesätter mångfald och inkludering och vill rekrytera medarbetare med olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser.
Övrig information
Placeringsort: Stockholm
Omfattning: Tillsvidare.
Lön: Individuell lönesättning.
Start: Efter överenskommelse
DEKRA har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna rekryteringsprocess. Har du frågor angående tjänsten så kontakta gärna ansvarig rekryterare på Maxkompetens, Emma von Richthofen på telefon 073 436 81 09.
Ansökningar via e-post mottages ej med hänvisning till GDPR.
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och har kontor på fem orter fördelade på Kristianstad, Växjö, Halmstad, Borås och Stockholm. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och varje dag har vi ca 280 konsulter ute på uppdrag. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.
Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
Sedan starten 1925 har DEKRA gjort världen lite säkrare varje dag. Idag är de ett av världens mest framgångsrika kontrollföretag med en spännande framtid, stark lönsamhet och möjligheter till internationella projekt. Ersättning
