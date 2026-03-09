Beredskapssamordnare
2026-03-09
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Vi söker dig som tillsammans med oss vill fortsätta att förbättra och utveckla vårt beredskapsarbete inom avdelningen Väg och järnväg. Säkerhetsfunktionen inom avdelningens stab blir din plattform.
Arbetet innebär ett brett samarbete inom avdelningen med medarbetare och chefer samt med andra avdelningar. Du kommer bland annat att ingå i avdelningsövergripande forum som leds av Säkerhets- och beredskapskansliet och därmed även bidra till utvecklingen av området inom myndigheten. Vi förväntar oss att du både kan arbeta självständigt och vara en lagspelare.
Du kommer att ha stor möjlighet att påverka arbetssätt och din egen roll och delta aktivt med din kompetens tillsammans med övriga inom säkerhetsfunktionen.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Du kommer att
- arbeta både strategiskt och operativt med beredskapsrelaterade frågor
- samordna och utveckla avdelningens beredskapsarbete tillsammans med övriga kollegor inom säkerhetsfunktionen
- samordna arbetet kring kontinuitetshantering, risk- och sårbarhetsanalys och beredskapsplaner
- delta i avdelningens krisstab
- hantera remisser och framtagande av instruktioner
- arbeta i olika nätverk, grupperingar och forum både internt och externt.
Du måste ha
- akademisk examen på minst 180 poäng på högskole-/universitetsnivå inom risk och krishantering, säkerhet och civilt försvar, samhällsplanering, samhällsvetenskap eller statsvetenskap, eller annan akademisk examen som vi bedömer som likvärdig
- mycket stort intresse för säkerhets- och samhällsfrågor
- goda kunskaper i Office-paketet
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du också har
- genomgått utbildning inom krisberedskap, säkerhetsskydd eller totalförsvar genom Myndigheten för civilt försvar (MCF), Försvarshögskolan eller liknande
- aktuell erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter
- erfarenhet eller kunskap av att tolka lagstiftning
- erfarenhet av att leda workshops.
Vi vill att du
- har en personlig mognad, dvs. att du är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv och skiljer på det personliga och professionella. Du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen
- är initiativtagande, dvs. att du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat
- har en god samarbetsförmåga, dvs. att du arbetar bra med andra människor. Du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
- har en pedagogisk förmåga, dvs. att du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar, och därigenom anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren
- har en helhetssyn, dvs. att du ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut
- är strukturerad, dvs. att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Borlänge. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Henrik Nelson, 010-495 52 96, henrik.nelson@transportstyrelsen.se
. ST, Tomas Fredlund och Saco-S, Ingela Svensson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-1517. Vi behöver din ansökan senast den 30 mars 2026. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda: Ca 2000.
Verksamhetsorter: Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping. Ersättning
