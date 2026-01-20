Beredskaps- och säkerhetssamordnare VA
Söderhamn Nära AB / Säkerhetsjobb / Söderhamn Visa alla säkerhetsjobb i Söderhamn
2026-01-20
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderhamn Nära AB i Söderhamn
Söderhamn Nära AB, med dotterbolaget Söderhamn Elnät AB, är ett kommunägt infrastrukturbolag. Vi är i dagsläget cirka 125 medarbetare och arbetar med verksamhet som omfattar kraftvärme, renhållning, elnät, stadsnät, IT-drift samt vatten och avlopp. Verksamheterna drivs i en gemensam organisation för att skapa samordningsfördelar och affärsnytta för ägare, kunder samt kommuninvånare.Publiceringsdatum2026-01-20Beskrivning
Vi söker en Beredskaps- och Säkerhetssamordnare till vår VA-verksamhet som vill arbeta med ett meningsfullt och samhällsviktigt uppdrag.
Hos oss är du med och säkerställer en robust och trygg vatten- och avloppsförsörjning för nuvarande och kommande generationer.
Rollen är ny och ger dig goda möjligheter att påverka, utveckla och strukturera verksamhetens beredskapsarbete i nära samarbete med engagerade kollegor. Du blir en del av en verksamhet med stark laganda, hög kompetens och fokus på kvalitet, där både strategiskt och operativt arbete är centralt. Tillsammans stärker vi VA-beredskapen i en omvärld med ökande krav på säkerhet och kontinuitet.
Om verksamhetsområde Vatten
Söderhamn Nära verksamhetsområde Vatten ansvarar för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten. Detta innefattar beredning och distribution av dricksvatten samt avledning och rening av avloppsvatten i Söderhamns kommun. Totalt är vi 22 medarbetare inom verksamheten.Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med beredskap, säkerhet och kontinuitetsplanering inom VA-verksamheten. Samordning, utveckling och uppföljning av arbetet sker i nära samarbete med kollegor, säkerhetsfunktion och externa aktörer, på både strategisk och operativ nivå. Du tillhör VA-staben och rapporterar direkt till Verksamhetschef.
Rollen är central för att stärka verksamhetens förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet vid störningar, extraordinära händelser och höjd beredskap. I uppdraget ingår att samordna arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser samt beredskaps- och kontinuitetsplanering, ta fram och vidareutveckla styrdokument och planer samt säkerställa att beslutade ambitionsnivåer faktiskt omsätts i praktiken.
Du planerar, genomför och följer upp utbildningar och övningar samt bevakar gällande lagstiftning och riktlinjer och stödjer verksamheten i att tillämpa dessa.
Uppdraget kan komma att utvecklas över tid utifrån verksamhetens behov och din kompetens. Kvalifikationer
Du är självgående och arbetar strukturerat med god förmåga att planera och driva ditt arbete, både strategiskt och operativt. Du tar ansvar, är resultatinriktad och bidrar till ett gott samarbete.
Du har eftergymnasial utbildning inom exempelvis beredskap, risk- och säkerhetsarbete eller samhällsskydd, alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet.
Kunskap inom krisberedskap, civilt försvar samt informationssäkerhet och/eller säkerhetsskydd är en fördel. Erfarenhet av att ta fram styrdokument, rutiner och planer är ett krav. Erfarenhet av projektledning är meriterande.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift samt har B-körkort. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Söderhamn. Tillträde enligt överenskommelse.
En säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras inför anställning.
Vi tillämpar individuell lönesättning och erbjuder anställning enligt gällande kollektivavtal. Som medarbetare hos oss erbjuds du en trygg anställning, goda utvecklingsmöjligheter och en arbetsmiljö som präglas av samarbete, engagemang och balans mellan arbete och fritid.
Urval och intervjuer kan komma att genomföras löpande under ansökningstiden, men tjänsten tillsätts först efter att sista ansökningsdag har passerat.
Utvecklingsmöjligheter
Söderhamn Nära är en lärande organisation, där vi arbetar med ständig utveckling för att skapa ett hållbart samhälle. På Söderhamn Nära behövs kunskap inom många olika områden. Som medarbetare får du utveckla din kompetens för att du ska kunna utföra arbetet i dag och i framtiden. Anställda på Söderhamn Nära erbjuds både grundläggande, lagstadgade och obligatoriska utbildningar. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/11". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamn Nära AB
(org.nr 556439-6447) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vatten Kontakt
Klas Uppvall 027076643 Jobbnummer
9695474