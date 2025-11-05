Beredare Till Lkab Brand
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Säkerhetsjobb / Gällivare Visa alla säkerhetsjobb i Gällivare
2025-11-05
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Gällivare
, Kiruna
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du ha en roll där planering och praktiskt arbete går hand i hand och där ditt engagemang bidrar direkt till säkerheten i en av Sveriges mest komplexa industrimiljöer? Vi söker nu en Beredare till LKAB Brand i Malmberget.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som Beredare på Brand så kommer du att planera och bedriva övergripande systematiskt brandskyddsarbete (SBA) med ingående tillsyn och skyddsronder. I tjänsten ingår förebyggande samt avhjälpande underhåll inom brandskydd i LKAB:s anläggningar i framför allt Malmberget, men även i Luleå. Du kommer även att ha en aktiv roll i att planera och följa upp verksamheten för LKAB:s industriräddningstjänst. Du säkerställer att rätt material finns på plats, hanterar arbetsorder och samordnar insatser. Du kommer även att stötta LKAB:s övriga verksamhet i frågor gällande området Brand. I tjänsten kommer du även att ha möjlighet att verka i LKAB:s släckande styrka som brandman eller brandbefäl.
Det här har du med dig
Du är kommunikativ, samarbetsorienterad och trivs med att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål. Du är van att ta ansvar och kan arbeta självständigt. Du är noggrann, strukturerad och trivs i en miljö där både kontorsarbete och praktiskt arbete ingår i vardagen. Du uppfyller medicinska och fysiska krav motsvarande brandman för att ingå i LKAB:s industriräddningstjänst.
Du har också:
- Godkänd gymnasieutbildning
- B-körkort för manuell växellåda är ett krav, C-körkort är meriterande
- Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
- Erfarenhet och/eller utbildning inom brandskydd, räddningstjänst (meriterande)
- Erfarenhet från beredning/planering, arbetsledning (meriterande)
- Anläggningskännedom inom LKAB Malmbergets industriområde och/eller LKAB:s anläggningar i Luleå (meriterande)
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Malmberget/Gällivare
Omfattning: Heltid, dagtid
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Produktionschef Björn Aspholm, bjorn.aspholm@lkab.com
alt. 072 238 34 67
Facklig kontakt:
IF Metall Gruv 4:an (Malmberget), Tomas Larsson Thomas.L.Larsson@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/ Arbetsplats
Lkab Jobbnummer
9590013