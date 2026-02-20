Beredare
2026-02-20
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
Bodens Energi är en energikoncern där fjärrvärme, elhandel, elproduktion och administration bedrivs i moderbolaget Bodens Energi AB. Det helägda dotterbolaget Bodens Energi Nät AB ansvarar för elnätets 17 000 kunder samt viss entreprenadverksamhet i kommunen. Det innebär att vi arbetar för alla bodensare och med hela staden. Att bedriva en hållbar verksamhet socialt, ekonomiskt och ekologiskt är en viktig ledstjärna för vårt företag och våra medarbetare. Vill du vara med på vår resa och delar du vår vision att vara en lokal kraft med ansvar för framtiden då är du välkommen till oss på Bodens Energi!
Är du vår nya beredare på Elnät?
Är du en engagerad och positiv medarbetare som har lätt för att bygga relationer och samarbeta, då är kanske du vår nya beredare. Som person är du ansvarsfull med god förmåga att se lösningar på uppkomna problem. Du är idérik och trivs med att jobba resultatorienterat med hög serviceanda.
Du kommer tillhöra Drift- & Underhållsorganisation som består av 11 medarbetare som tillsammans arbetar mot en trygg och stabil drift av elnätet. Som beredare blir du en viktig del i processen mot ett bättre elnät på Bodens Energi. Tjänsten innebär att du ska designa eldistributionsnät, både nybyggnations- och underhållsprojekt på friledningsnät, jordkabelnät samt i nätstationer i spänningsnivån 0,4-20kV. I tjänsten ingår markägarkontakter, nätberäkningar, kontakter med kunder och myndigheter, materialbeställningar, dokumentation och uppföljning. Beredskap kan komma att ingå i tjänsten.
Bodens Energi sätter säkerheten främst, att arbeta säkert och främja en god arbetsmiljö är alltid ett baskrav. Kvalifikationer
Du har en utbildning inom el antingen gymnasial, YH eller av oss bedömd motsvarade arbetslivserfarenhet. Har du tidigare erfarenhet av arbete med distributionsnät i en roll som beredare och/eller ledande montör alternativt liknande arbetsuppgifter är det meriterande.
Det är även meriterande om du har projektörskunskap, erfarenhet av EBR, tillstånd och avtalshantering samt kalkylering.Då beredningarna utförs i datormiljö är det viktigt att du har god datorvana samt är nyfiken att testa nya program samt använda senaste tekniken.
Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
B-Körkort är ett krav.Övrig information
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar oss! Styrkan i olikheter skapar framgång.
Blir du vår nya kollega så erbjuder vi en givande, utvecklande och varierad tjänst där du har möjlighet att bidra och verkligen göra skillnad. Du kommer att ingå i ett kompetent team som jobbar nära verksamheten på en arbetsplats som uppmuntrar delaktighet. Du får arbeta i ett bolag som arbetar målinriktat och som tycker att det är viktigt med arbetsglädje och tillit.
På Bodens Energi finns goda möjligheter till kompetensutveckling och några av förmånerna du erbjuds är friskvårdsbidrag, livsvårdstimme, arbetstidsförkortning och flextid.
Bodens Energis kärnvärden är; Värme, Engagemang och Energi, och är tydliga ledord i vår verksamhet.
Delar du våra värderingar och vill vara med på resan? Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 5". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Energi Nät AB
(org.nr 556526-8561) Arbetsplats
Boden Energi AB, Bodens Energi Nät AB Kontakt
Chef Drift & Underhåll
Mattias Jaakko 0921 58282 Jobbnummer
9753870