Beräkningsingenjör
NKT HV Cables AB / Elektronikjobb / Karlskrona Visa alla elektronikjobb i Karlskrona
2025-12-19
NKT designs, manufactures and installs low-, medium- and high-voltage power cable solutions enabling sustainable energy transmission. NKT is headquartered in Denmark and employs 5.000 people.
NKT is listed on Nasdaq Copenhagen and realised a revenue of EUR 2.6 billion in 2023.
We connect a greener world. www.nkt.com
Söker du en möjlighet att arbeta i en roll som erbjuder omväxlande och utvecklande arbetsuppgifter? Är du dessutom en ansvarstagande person med stort intresse för mekaniska beräkningar, så kan det här vara rätt jobb för dig.
NKT befinner sig i en expansiv fas och har en blomstrande framtid med den pågående gröna omställningen. Företagets engagemang för hållbarhet och miljövänliga teknologier skapar en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö där du kommer att vara en viktig del av den framtida tillväxten. I denna roll får du chansen att arbeta med spännande projekt och samarbeta med skickliga kollegor.
En roll med breda ansvarsområden
Som Beräkningsingenjör ingår du i ett team av andra beräkningsingenjörer, mekanikkonstruktörer och projektledare som arbetar tillsammans för att implementera förbättringar och investeringar till vår högteknologiska produktionsanläggning i Karlskrona. Arbetet innehåller en stimulerande och omväxlande vardag där du följer arbetet från idé till producerande utrustning.
I rollen deltar du i flera olika typer av projekt, där det ingår olika stora andelar beräkningsuppdrag. Du arbetar dessutom tätt tillsammans med konstruktörerna för att verifiera mekanisk hållfasthet utifrån gällande standarder och riktlinjer. Beräkningsingenjören har en viktig roll och bidrar med expertkunskaper och stöttning till projektledare, konstruktörer och produktionstekniker.
Du ansvarar bland annat för:
* Hållfasthetsberäkningar av konstruktioner
* Simuleringar med finita element-metoden
* Kabelhanteringssimuleringar
* Planera samt effektivisera beräkningsuppdragen
* Orderhantering
Nyfiken, positiv och noggrann
För att trivas i rollen behöver du vara nyfiken, ansvarstagande och ha ett lösningsorienterat förhållningssätt till förändringar avdelningen kan ställas inför i det vardagliga arbetet. Du tycker om att samarbeta med andra och med en positiv energi motiverar du dina kollegor. Du innehar ett metodiskt och strukturerat arbetssätt samt har en förmåga att skapa förtroendefulla relationer med kunder och kollegor.
Förutom ovanstående vill vi att du har följande erfarenheter:
* Civilingenjörsexamen inom maskinteknik eller byggteknik med inriktning mot någon form av beräkning är en förutsättning för rollen.
* Kunskap och tidigare erfarenhet från mekanisk konstruktion och beräkningsarbete enligt Eurokod.
* Flytande svenska & engelska i både tal och skrift är ett krav.
Grundläggande kunskaper inom maskinsäkerhet, AFS och CE-märkning är meriterande. Tidigare erfarenhet av kabeltillverkning och kabelhantering betraktas också som en fördel. Dessutom är kunskaper i WindChill och SolidWorks meriterande.
Kontaktuppgifter och ansökan
Ansök via länken nedan med CV och personligt brev senast den 15 augusti 2025, urval kommer ske löpande. Tester kan förekomma i våra rekryteringsprocesser.
Fackliga representanter
Sveriges Ingenjörer - Christian Fisch, +46 455 56 380
Unionen - Mikael Hammarin +46 455 75 972
Ledarna - Roger Jönsson, +46 455 55 911
Välkommen med din ansökan!
NKT främjar en organisation baserad på mångfald och en kultur där människor med olika bakgrund kan växa och inspireras att göra sitt bästa. Vi tror att en organisation baserad på mångfald möjliggör hållbar prestation och att en inkluderande och välkomnande kultur bidrar till en bättre arbetsplats. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
