Bemanningsplanerare Förskolan
Ale kommun / Backofficejobb / Ale
2026-04-15
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Vill du ha en nyckelroll där du varje dag bidrar till att förskolans verksamhet fungerar och rätt stöd ges i rätt tid? Då är det dig vi söker! Nu söker förskolans bemanning en serviceinriktad bemanningsplanerare. Vi värnar om en kultur med samarbete över gränserna som en självklar del av vardagen. Tillsammans skapar vi trygga lösningar i mötet mellan vikarier och enheterna. Vi gör det med trygghet, omtanke och professionalism. Vi strävar hela tiden efter att vara i ett förbättringsarbete som utvecklar och formar framtidens bemanningslösningar. Vi arbetar i ett öppet kontorslandskap i Nödinge kommunhus, som ligger nära pendelstationen, och arbetar enligt schema och arbetspassen är förlagda mellan kl 6- 16Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Som bemanningsplanerare har du det övergripande ansvaret för bemanningsplanering av timvikarier inom förskolan. Det innebär att du prioriterar och matchar timvikarier mot vakanta arbetspass. Du samverkar med rektorer, administratörer samt enhetschef samt vägleder och stöttar timvikarier i arbetsrelaterade frågor. Det är därför viktigt att du har ett gott professionellt bemötande och en känsla för service
I tjänsten ingår även administration kopplad till uppdraget och du arbetar dagligen i systemen Time Care Pool, Personec och Winlas samt Office-paketet
I tjänsten ingår även att vara en del i rekrytering av nya timvikarier samt planera och ansvara för sammanslagen förskola under året. Mycket av den dokumentationen sker bland annat i Teams och IST. I ditt arbete ingår alla delar av rekryteringsprocessen, vilket bland annat innebär utformning av annons, urval, intervjuer samt referenstagning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är handlingskraftig och ha förmåga att se helheten. Tjänsten passar dig som har dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete samt mycket god datavana och van att arbeta i olika bokningssystem.
Du ser samarbete som en självklarhet och trivs samtidigt med att självständigt strukturera och driva arbetet framåt. Du har lätt för att skapa och förvalta goda relationer samt visar förståelse för människors olika förutsättningar och behov.
Rollen ställer också krav på god kommunikativ förmåga och tydlighet i dialogen. Gymnasieexamen och goda kunskaper i svenska språket i tal såväl som skrift är ett krav Du ska ha insikt i hur det är att arbeta i en politiskt styrd verksamhet .
Det är meriterande med universitets-högskoleutbildning inom personalvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.. Har du kännedom om gällande lagar, avtal och övriga styrdokument är det meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Har vi fångat ditt intresse? Intervjuer kommer ske löpande så vänta inte med din ansökan
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
449 31 NÖDINGE Arbetsplats
Förskola Kontakt
Eva Henrysson eva.henrysson@ale.se 46303703900 Jobbnummer
9854847