Bemanningsplanerare
Kungsbacka Kommun / Administratörsjobb / Kungsbacka Visa alla administratörsjobb i Kungsbacka
2025-12-10
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Är du en serviceinriktad person som trivs i en dynamisk miljö där samarbete och kommunikation är viktigt? Då kan du vara den vi söker till vår nya vår gemensamma insats- och bemanningsenhet på Vård och omsorg!
Rollen som bemanningsplanerare hos oss
Som Bemanningsplanerare har du en central roll i att säkerställa att medarbetare schemaläggs på ett effektivt och optimalt sätt, i enlighet med lagar, avtal och gemensamma förhållningssätt.
Din uppgift är att organisera scheman inom uppsatta tidsramar och fungera som ett stöd till verksamheterna i schemafrågor. För att lyckas i denna roll krävs det att du har en god teknisk förståelse i verksamhetssystem, vilket möjliggör effektiv hantering av scheman. Dessutom ska du kunna analysera olika schematekniska lösningar för att hitta de mest optimala och effektiva lösningarna för verksamheten.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Lägga scheman på ett strukturerat och resurseffektivt sätt utifrån bemanningsprocessen
Arbeta utifrån lagar, avtal och gemensamma processer
Ansvara för att scheman är korrekta och uppdaterade
Samarbeta med insatsplanerare och andra nyckelpersoner för att säkerställa en väl fungerande verksamhet
Ansvara för förarbete, såsom parametrar och annat, för att lägga schema
Fatta beslut i schemahanteringPubliceringsdatum2025-12-10Profil
Som person är du serviceinriktad och lyhörd till din omgivning. Du är självgående och ansvarar för ditt arbete, levererar resultat och prioriterar på ett effektivt sätt. Du är relationsorienterad och trivs i en miljö där samarbete och kommunikation är viktigt. Du är flexibel och ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- gymnasieutbildning
- relevant erfarenhet av bemanningsplanering och schemaläggning
- erfarenhet av att skapa resurseffektiva bemanningslösningar
Det är meriterande om du har:
- relevant erfarenhet från likande roll
- erfarenhet av strategisk bemanningsekonomi
- erfarenhet av att arbetat med automatiserade schemaprocesser
Läs gärna mer om oss
Den gemensamma insats- och bemanningsenheten är en nyinrättad enhet på vård- och omsorgsförvaltningen som ska förse verksamheter med kompetens i schemaläggning, bemannings ekonomi och uppföljning samt insatsplanering. https://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 22 december. Urval sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/839". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Jonna Gustavsson, enhetschef 0300-834327 Jobbnummer
9636736