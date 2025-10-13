Bemanningsföretag söker tandsköterskor

Dental Turism AB / Tandsköterskejobb / Huddinge
2025-10-13


Visa alla tandsköterskejobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem, Ekerö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Dental Turism AB i Huddinge, Danderyd, Västerås eller i hela Sverige

Dental Turism AB är ett bemanningsföretag specialiserat på personal inom tandvården.Vi samarbetar med privata kliniker i stora Stockholm och erbjuder flexibela bemanningslösningar för tandsköterskor och tandhygienister.
Vi söker nu erfarna tandsköterskor eller utländska tandläkare som vill arbeta via oss på olika tandvårdskliniker minst 2-4 dagar i veckan. Uppdragen kan vara både kortare och längre.
Vi söker dig som:
• Har minst 3 år erfarenhet som tandsköterska
• Kan olika data system/ Opus/Muntra/Frenda
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: info@dentalturism.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska".

Arbetsgivare
Dental Turism AB (org.nr 559402-7194)

Kontakt
Anna Davydova
info@dentalturism.se

Jobbnummer
9554771

Prenumerera på jobb från Dental Turism AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Dental Turism AB: