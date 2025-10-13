Bemanningsföretag söker tandsköterskor
2025-10-13
Dental Turism AB är ett bemanningsföretag specialiserat på personal inom tandvården.Vi samarbetar med privata kliniker i stora Stockholm och erbjuder flexibela bemanningslösningar för tandsköterskor och tandhygienister.
Vi söker nu erfarna tandsköterskor eller utländska tandläkare som vill arbeta via oss på olika tandvårdskliniker minst 2-4 dagar i veckan. Uppdragen kan vara både kortare och längre.
Vi söker dig som:
• Har minst 3 år erfarenhet som tandsköterska
• Kan olika data system/ Opus/Muntra/Frenda
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: info@dentalturism.se
Dental Turism AB
(org.nr 559402-7194)
Anna Davydova info@dentalturism.se
