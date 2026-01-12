Bemanningsföretag söker tandsköterskor

Dental Turism AB / Tandsköterskejobb / Huddinge
2026-01-12


Bemanningsföretag för tandsköterskor - Dental Turism AB söker erfarna tandsköterskor
Dental Turism AB är ett bemanningsföretag specialiserat på tandsköterskor och söker nu erfarna tandsköterskor för uppdrag i Storstockholm.
Vi välkomnar även dig som:
är arbetslös tandsköterska

är studerande tandsköterska

är utländsk tandläkare som redan jobbar som tandsköterska

är pensionär tandsköterska

Vi erbjuder flexibla uppdrag anpassade efter din tillgänglighet och kompetens.
Arbetsort: Storstockholm

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: info@dentalturism.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska".

Arbetsgivare
Dental Turism AB (org.nr 559402-7194)

Kontakt
VD Dental Turism
Anna Davydova
info@dentalturism.se

Jobbnummer
9679986

