Bemanningsföretag söker tandsköterskor
Dental Turism AB / Tandsköterskejobb / Huddinge Visa alla tandsköterskejobb i Huddinge
Bemanningsföretag för tandsköterskor - Dental Turism AB söker erfarna tandsköterskor
Dental Turism AB är ett bemanningsföretag specialiserat på tandsköterskor och söker nu erfarna tandsköterskor för uppdrag i Storstockholm.
Vi välkomnar även dig som:
är arbetslös tandsköterska
är studerande tandsköterska
är utländsk tandläkare som redan jobbar som tandsköterska
är pensionär tandsköterska
Vi erbjuder flexibla uppdrag anpassade efter din tillgänglighet och kompetens.
Arbetsort: Storstockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: info@dentalturism.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska". Arbetsgivare Dental Turism AB
(org.nr 559402-7194) Kontakt
VD Dental Turism
Anna Davydova info@dentalturism.se Jobbnummer
9679986