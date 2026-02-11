Beläggningsarbetare
Peab Asfalt värnar om en hållbar och klimatsmart framtid. Vi asfalterar och underhåller allt från mindre vägar till större infrastrukturprojekt för att du skall kunna känna dig trygg och säker när du färdas. Vi fokuserar på att minimera vår miljöpåverkan genom att återvinna asfalt, utveckla energisnåla asfaltsbeläggningar och konverterar våra asfaltverk för en koldioxidneutral tillverkning. Till vårt maskinlag i Bohuslän söker vi nu fyra-fem nya medarbetare. Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
Du kommer att arbeta tillsammans i team med såväl nybyggnads- som underhållsbeläggningar. Tillsammans med dina kollegor lägger ni ut asfalt till statliga, kommunala och privata kunder. Som beläggningsarbetare är det av stor vikt att du trivs med att arbeta flexibelt då ingen dag är den andra lik och både arbetsställe och arbetstider varierar under säsongen. Resor med övernattning i tjänsten kan förekomma.
Vem är du?
Beläggningsarbete är ett lagarbete och det är därför av stor vikt att du trivs att arbeta i nära samarbete med dina kollegor, där ni tillsammans arbetar lösningsorienterat och målmedvetet. Vi söker dig som är praktiskt lagd, trivs att arbeta ansvarstagande och motiveras av att göra ett bra jobb med goda resultat. Du tycker det är viktigt att arbetsinsatsen ses som en laginsats där du är mån om att lämna över ett snyggt utförligt arbete till din kollega. Som beläggningsarbetare behöver du vara självgående, kommunikativ och flexibel.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har en grundutbildning motsvarande gymnasial nivå, gärna inom bygg och anläggning. Har du tidigare erfarenhet av beläggningsarbetare ser vi det som meriterande. B-körkort är ett krav och C-körkort är meriterande. Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig chef Henrik Palm via mail henrik.palm@peabasfalt.se
eller telefon 073- 384 84 16.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 12 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab AB
(org.nr 556061-4330) Arbetsplats
Peab Asfalt AB Jobbnummer
9736496