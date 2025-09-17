Behovsanställda för kommande uppdrag!
Prowork Bemanning AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi på Prowork Kompetens söker behovsanställda för kommande kortare uppdrag i Stockholm!
Har du en huvudsaklig sysselsättning och letar efter ett extrajobb?
I vår behovspool får du möjlighet att jobba extra på kort varsel och anpassa arbetspassen efter ditt schema. Vi har uppdrag inom flera branscher, bland annat:
Lager och logistik
Industri och tillverkning
Transport
Vi erbjuder:
Timanställning med konkurrenskraftig lön
Möjlighet att arbeta med varierande arbetsuppgifter utomhus och inomhus
Möjlighet att testa på olika uppdrag och branscher
Vi söker dig som:
Har B-körkort
Är pålitlig, ansvarstagande och har god fysik
Är tillgänglig med kort varsel vid behov
Ansvarstagande
Meriterande med truckkort
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!
För en smidig och rättvis rekryteringsprocess använder vi AI i det första urvalet. Vår digitala AI-assistent 'Sara' kommer därför kontakta dig via chatt eller telefon. Detta ger snabbare hantering, ökad flexibilitet och en objektiv bedömning. Går du vidare, kan du bli kontaktad av en rekryterare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Arbetsplats
Prowork Kompetens Kontakt
Thomas Conrad thomas.conrad@prowork.se Jobbnummer
9512644