Behöver taxichaufförer i helsingborg
Ahsan, Zara / Fordonsförarjobb / Helsingborg Visa alla fordonsförarjobb i Helsingborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ahsan, Zara i Helsingborg
Vi behöver taxicahufför i Helsingborg området. Vi söker natt chaufförer. Vi jobbar med bolt, uber och samt en vanlig taxi.
Om du är verkligen intrsserad av detta job då du kan kontakta oss på:
E-postadress: grateorion@gmail.com
Telefonnummer: 0763124474
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: grateorion@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare sökes i Helsingborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ahsan, Zara
Revärgatan 3 (visa karta
)
254 23 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ahsan Zara Jobbnummer
9484446