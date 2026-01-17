Behandlingssamordnare
2026-01-17
Kasam Behandlingsfamiljer erbjuder strukturerad och kvalificerad familjebaserad vård för barn och ungdomar med komplex psykosocial problematik. Vår insats kombinerar trygg placering i behandlingsfamilj med samordnade behandlingsinsatser från ett tvärprofessionellt team.
Vårt uppdrag är att skapa stabilitet, utveckling och långsiktig förändring, för barnet och för hela systemet runt barnet.
Då vår behandlingssamordnare ska återgå till annan tjänst inom företaget så söker vi nu en behandlingssamordnare till teamet i Skåne/Blekinge och Kalmar. Du utgår från Karlskrona.
Behandlingssamordnaren har ett övergripande ansvar för att samordna, kvalitetssäkra och följa upp behandlingsinsatser runt barnet/ungdomen. Rollen är navet mellan familjehem, behandlare, socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. I uppdraget ingår att både utföra insatser enligt genomförandeplan men även för att följa upp teamet i dess arbete.
Huvuduppdrag
Inom arbetet ingår att vara barnombud till placerade barn och följa upp deras placering i familjehemsvård
Säkerställa att behandling bedrivs enligt beslutad vårdplan, genomförandeplan, behandlingsplan, samarbetsavtal och placeringsavtal
Samordna insatser mellan behandlingsfamilj/familjehem, socialtjänst, skola, Kasam BUP och Kasam öppenvård
Följa upp mål, progression och risk-/skyddsfaktorer
Ansvara för dokumentation och rapportering till uppdragsgivare

Dina arbetsuppgifter
Barnsamtal
Utföra insatser enligt genomförandeplan
Månadsrapportering
Upprätta och följa upp genomförandeplaner
Leda och delta i nätverksmöten, behandlingskonferenser och uppföljningar
Säkerställa att evidensbaserade metoder används (ex. DBT, TMO, systemteori, färdighetsträning)
Samordna behandlare, färdighetstränare och familjehem
Identifiera behov av justeringar i insats eller skyddsnivå
Vara kontaktperson gentemot socialtjänsten
Bidra till sammanbrottsprevention och stabilitet i placeringen
Utföra sammanbrottsanalyser, arbeta med avvikelsehantering och utvärdera kundindexKompetenser
Socionom eller annan relevant akademisk utbildning
Erfarenhet av behandlingsarbete med barn och unga
God kunskap om BBIC, SoL, LVU och dokumentationskrav
Förmåga att arbeta strukturerat i komplexa ärenden
Meriterande: vidareutbildning inom DBT, trauma, systemteori

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
via mail
E-post: angelica.kandalina@kasamfamilj.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behandlingssamordnare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Kasam Behandlingsfamiljer AB
(org.nr 559042-4189)
Konstapelsgatan 33 (visa karta
)
252 25 HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kasam Familj

Jobbnummer
9690059