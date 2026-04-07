Behandlingspedagoger / Behandlingsassistenter sommarvikariat
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Behandlingsassistentjobb / Örkelljunga Visa alla behandlingsassistentjobb i Örkelljunga
2026-04-07
, Perstorp
, Klippan
, Markaryd
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken i Örkelljunga
, Lund
, Värnamo
, Vetlanda
, Jönköping
Publiceringsdatum2026-04-07Dina arbetsuppgifter
Passa på att prova ett intressant sommarvikariat som behandlingspedagog hos SiS. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar och klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. Med stöd av dina kunskaper och färdigheter inom vård- och behandlingsarbete bidrar du aktivt till att behandlingsplaner fullföljs. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete, och bidrar bland annat till rättssäkerhet, planering och uppföljning av vår verksamhet. Du är med och bidrar till att säkerheten upprätthålls enligt våra rutiner och du medverkar till att vardagen flyter på med skolgång, städning, matlagning med mera. I arbetet kan det ingår kontaktmannaskap. Det här är ett arbete för dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta människor i en svår livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.
Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.
Som sommarvikarie på SiS kommer du att genomgå en anpassad introduktionsutbildning för att rusta dig inför ditt uppdrag.
Kvalifikationer för Behandlingspedagog
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra ungdomar. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa relation med ungdomar likväl som med övriga i personalgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du ska också ha:
Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller utbildning från högskola som vi bedömer likvärdig
B- körkort
God svenska i tal och skrift
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Kvalifikationer för Behandlingsassistent
Du ska även ha:
Avslutad gymnasieutbildning
Erfarenhet av arbete med människor i utsatta livssituationer, t.ex. arbete inom psykiatri eller inom LSS omsorg
B- körkort
God svenska i tal och skrift
Meriterande för tjänsten
Erfarenhet av arbete med människor i utsatta livssituationer, t.ex. arbete inom psykiatri eller inom LSS omsorg
Erfarenhet från klientnära befattningar på Kriminalvården, t.ex. Kriminalvårdare
Väktarutbildning
Erfarenhet från klientnära befattningar på Migrationsverket, t.ex. handläggare på Förvaret
Utbildning inom vård-och omsorg
Erfarenhet av arbete med vår målgrupp (t.ex. missbruksvård, ungdomsvård, unga flickor etc.)
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Du har en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra ungdomar och/eller klienter. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa goda behandlingsrelationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du delar vår vision att vara en plats för förändring och det genomsyrar ditt bemötande, engagemang och förhållningssätt.
Vi vill belöna dig som hjälper oss under sommarperioden, därför får du som arbetar heltid som månadsanställd vikarie mer än fyra veckor en bonus. Läs mer på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Anställning
Tjänsten är en visstidsanställning under sommarperioden.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 26 april.
Intervjuer kommer att hållas torsdag den 30 april klockan 09:30-12:00.
Om man har gått vidare i processen så kommer man få ett mail med inbjudan till rekryteringsträffen.
Introduktion kommer genomföras hela vecka 24 under kontorstid måndag till fredag.
Fackliga företrädare:
OFR/S: Cecilia Hyberg, 0104537273, Cecilia.Hyberg@stat-inst.se
SEKO: Rita Nilsson, Rita.Nilsson@stat-inst.se
SACO S: Henrik Isgren, 0104534023, Henrik.Isgren@stat-inst.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119746".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
Ljungaskog 200 (visa karta
)
286 91 ÖRKELLJUNGA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Andreas Knutsson andreas.knutsson@stat-inst.se
9840154