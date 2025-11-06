Behandlingsledare till HVB
2025-11-06
Är trygg och pedagogisk med en vilja att bidra till meningsfulla behandlingsinsatser som gör skillnad? Varmt välkommen med din ansökan till oss på Samskapa!
Om Samskapa
Samskapa, ett professionellt alternativ med hög kapacitet, men också själ. Ett bolag som växer för att fler ska få chans att lyckas, ett bolag som inte gömmer sig bakom processer, utan som möter varje barn och ungdom med närvaro och mod.
Samskapa tror på modeller men vi tror ännu mer på människor, det är inte manualen som förändrar liv, det är den vuxne som stannar kvar när det blåser.
På Samskapa är vi övertygade om att vi når längre om vi använder allas samlade erfarenhet och kunskap i utvecklingsarbetet, därav företagsnamnet och anledningen till att vi kallar oss samskapare. Vi arbetar utifrån konceptet Professionell Integrerad Behandling (PIB), som innebär att Samskapa tar det fulla ansvaret för att integrera de insatser barn och ungdomar behöver för att få en ökad social förmåga och förbättrad livskvalitet.
För mer information om Samskapa, besök gärna vår hemsida https://samskapa.com/.
Om uppdraget
Som behandlingsledare på Samskapa ansvarar du för bedömning av inskrivna ungdomars problematik samt utformning av vården för den enskilde. I rollen ingår bland annat att kvalitetssäkra ungdomsresan, samordna, följa upp och förbättra vårdinsatserna samt att handleda och coacha behandlingspersonal i det dagliga arbetet och i de planerade insatserna. Som behandlingsledare leder du Samsynsmöten, upprättar genomförandeplaner och kan även hålla i enskilda samtalsbehandlingar med placerade ungdomar. Du är anställd i Samskapas kompetenscentrum men har ett mycket nära samarbete med Samskapas enhetschefer.
Vår målgrupp är barn och ungdomar i varierande åldrar som, utöver social problematik, ofta har neuropsykiatriska diagnoser och/eller svårigheter att reglera sitt beteende. Utåtagerande beteende och ångestproblematik är vanligt förekommande och därför är det avgörande att du kan förhålla dig lugn och klartänkt även i pressade situationer. En viktig kulturell princip på Samskapa är att vi är uthålliga och att vi står kvar. Vi är övertygade om att det är en avgörande faktor för att lyckas och vi anser att det är vårt ansvar är att försöka med allt som hör det professionella till.
Arbetet innebär också att du kommer säkerställa att arbetet med ungdomen bedrivs i enlighet med lagar och krav.
Eftergymnasial utbildning om minst 3 år inom socialt arbete, till exempel socionom eller beteendevetare
Erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar
Arbetat med att handleda/utbilda/coacha andra i att genomföra behandlingsarbete
Erfarenhet av att samordna, följa upp och förbättra vårdinsatser
Baskunskaper i BBiC och lågaffektivt bemötande
Mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Steg 1 KBT-utbildning
Utbildning i TMO, TF-KBT och/eller andra metodutbildningar kopplat till målgruppen
Tidigare arbetat på HVB
Tidigare haft en arbetsledande roll
Erfarenhet av att utforma vård- och genomförandeplaner samt bedrivit enskilda behandlingssamtal
Kunskap om psykiatriska diagnoser
Kunskap om journalsystemet Journal Digital.
Instruktör/utbildare i någon metod kopplad till målgruppen
Du har även
En väl utvecklad kompetens kring bemötande anpassat till den specifika målgruppen
Förmåga att tillämpa de förhållningssätt och metoder som används i verksamheten
Förmåga att syntetisera olika perspektiv och åsikter
Förmåga att få personal att vara samspelta och motivera dem att arbeta målinriktat
Förmåga att se framsteg i komplex problematik
God förmåga att ha flera bollar i luften Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett genuint intresse för socialt arbete samt en vilja utvecklas. Du trivs med att arbeta nära verksamheten och har lätt för att samarbeta med föreståndare, behandlingspedagoger, andra behandlingsledare och externa kontakter. Du är noggrann och följer upp insatser, men är också flexibel och ser möjligheter till förbättringar när förutsättningarna förändras. Som person är du positiv och prestigelös. Du har en god förmåga att lyssna in på olika perspektiv, samtidigt som du kan leda behandlingsarbetet genom andra behandlare.
Vi erbjuder dig
Ett meningsfullt och utvecklande arbete tillsammans med engagerade kollegor
Gedigen introduktion med inplanerade uppföljningar
Möjlighet till kompetensutveckling (till exempel utbildningar utifrån uppdrag och individuellt intresse)
Generöst friskvårdbidrag
Välutbildade och erfarna ledare nära dig
Möjlighet att växa inom organisationen
Information om tjänsten
Omfattning: Heltid
Placering: Hörby
Arbetstid: Kontorstid, viss jour förekommer
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Lön: Fast månadslön
Information om rekryteringsprocessen
I enlighet med Socialnämndens beslut krävs ett utdrag från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister i samband med anställning. Du hittar blanketten via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem
(välj gärna att få det digitalt om du har en digital brevlåda).
Urval och intervjuer genomförs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Fast lön
