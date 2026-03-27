Behandlingsassistenter till Stödboende
2026-03-27
Ref: 20260665 Publiceringsdatum2026-03-27
Vi söker nu behandlingsassistenter till vår stödboendesektion inom avdelning IFO Insats. Verksamheten riktar sig till barn och unga i åldern 15-21 år som är i behov av stöd och självständighetsträning i sina egna lägenheter.
Som behandlingsassistent ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för tillsyn och stöd i de placerade barnens och ungdomarnas vardag. Arbetet innebär att erbjuda motiverande och stödjande insatser med fokus på att stärka den unges självständighet och förmåga att hantera ett eget boende.
Du är delaktig i alla delar som rör den unge och arbetar nära olika professioner kring den unge samt den unges familj, släkt och andra viktiga kontakter. Uppdraget genomsyras av ett helhetsperspektiv och förutsätter ett nära samarbete med socialtjänst, vårdnadshavare, skola, sjukvård samt andra berörda aktörer. I rollen ingår även att upprätta och följa upp genomförandeplaner, föra journalanteckningar, samt hålla stödsamtal med den unge och dess nätverk.
Du bidrar till att barn och unga får ett tryggt, respektfullt och professionellt bemötande. Vi ser att du är engagerad, initiativtagande och aktiv i arbetet med kvalitetsutveckling och verksamhetsutveckling, med målet att motivera och stärka den unge i att utveckla sina resurser och förmågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp inom socialt arbete, socialpedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. För timanställning krävs att du har slutfört minst fyra terminer av relevant utbildning.
Då arbetet ställer höga krav på kommunikation, dokumentation och samtalsförmåga, behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Meriterande är om du har:
• utbildning inom BBIC, MI, Repulse, HAP eller andra metoder för arbete med barn och unga, exempelvis lågaffektivt bemötande
• erfarenhet av arbete inom individ- och familjeomsorg och dess olika målgrupper
• erfarenhet av socialt arbete mot målgruppen barn och unga
Som person är du lyhörd, samarbetsinriktad och relationsskapande. Du möter andra med intresse och respekt och bidrar aktivt till ett öppet och positivt arbetsklimat. Du har god förmåga till självreflektion och kan både ge och ta emot feedback på ett konstruktivt sätt.
Du arbetar strukturerat och självständigt, har förmåga att planera och organisera ditt arbete samt är flexibel och anpassningsbar i föränderliga situationer. Tjänsten kräver att du är trygg och stabil i dig själv, kan hantera känslomässigt krävande situationer och behålla lugnet även under press.
Du har god självinsikt, vågar fatta egna beslut inom ramen för uppdraget och kan tydligt skilja mellan det personliga och det professionella i ditt arbete.
Om arbetsplatsen
Vi är Stödboende 1 inom enheten Integration och boende. Verksamheten består av 83 lägenheter utspridda över hela Malmö, från Limhamn till Rosengård. Vi är ett glatt arbetslag med 19 kollegor och söker nu fler medarbetare som vill fortsätta det goda arbetet med våra unga Malmöbor. Är du en nyfiken och engagerad socialarbetare som brinner för att förbättra situationen för ungdomar som av olika skäl inte kan bo hemma, är du varmt välkommen att kontakta oss. Tillsammans vill vi säkerställa att våra ungdomar får rätt stöd i rätt tid samt den vägledning de behöver för att utvecklas och bli mer självständiga.
Vid Sveriges största Arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar cirka 2800 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Två timanställningar samt ett föräldravikariat på sex månader
Omfattning: Heltid eller deltid
Antal tjänster: 3
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Arbetstiden är förlagd till dag- och kvällspass, kl. 08.00-17.00 respektive 11.00-20.30, med helgtjänstgöring var fjärde vecka.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Innan anställning kan erbjudas behöver du uppvisa examensbevis från efterfrågad utbildning, giltig id-handling (pass eller nationellt id-kort) samt ett utdrag ur belastningsregistret för arbete på HVB-hem.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig kontakt
Vision Malmöavdelningen visionavdelningen@malmo.se 040-304830 Jobbnummer
9822663