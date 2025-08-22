Behandlingsassistenter till Rättspsykiatrin i Falköping
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.Publiceringsdatum2025-08-22Om företaget
Rättspsykiatriska enheten på Skaraborgs Sjukhus i Falköping är en säkerhetsklass 2 med 24 vårdplatser för personer dömda till vård enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård.
Det finns också ett öppenvårdsteam som följer upp patienter som inte längre behöver heldygnsvård men fortfarande har behov av stöd.
Hos oss arbetar omkring 70 medarbetare - allt från skötare, sjuksköterskor, läkare och psykologer till arbetsterapeuter, kuratorer, aktivitetspedagoger och behandlingsassistenter. Vi är en verksamhet i utveckling. Under hösten kommer verksamheten utökas med 9 vårdplatser i säkerhetsklass 3 med ca 20 medarbetare. Till denna utökning söker vi nu behandlingsassistenter.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss blir du en viktig del av ett engagerat och tvärprofessionellt team som jobbar tätt tillsammans. Vi arbetar för att ge våra patienter bästa möjliga vård och stöd.
Här erbjuds du handledning, möjlighet till kompetensutveckling och en arbetsmiljö där vi stöttar varandra och delar med oss av kunskap och erfarenheter. Vi har moderna lokaler som är utformade för att skapa en trygg och läkande miljö för patienterna och en god arbetsmiljö för dig som personal.
Om jobbet
Som behandlingsassistent inom rättspsykiatrin arbetar du med patienter i säkerhetsklass 3 och kommer ha ansvar för att förbereda patienter för utslussning i samhället.
Du arbetar bland annat med att ge stöd i patienternas vardag, du arbetar med aktiviteter och patienternas dagliga sysselsättning, du deltar i motiverande samtal, i behandlingsplanering, observation och dokumentation.
Som behandlingsassistent ingår det i dina arbetsuppgifter att tillsammans med dina kollegor upprätthålla en god arbetsmiljö på vårdenheten. Ditt förhållningssätt och dina insatser är av avgörande betydelse för att verksamheten ska präglas av lugn, trivsel, omvårdnad och trygghet.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad behandlingsassistent (YH-utbildning till socialpedagog). Det är meriterande om du har erfarenhet av rättspsykiatri, psykiatri eller arbete med återfallsprevention, MI, KBT, DBT eller IPT.
Vi arbetar ofta tillsammans och söker dig som har erfarenhet av att arbeta i team så som självständigt. Vi ser att du är lugn, trygg och har ett genuint intresse för människor i utsatta situationer. Du är bra på att lyssna, sätta gränser och motivera.
Du är strukturerad, ansvarstagande och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Vid anställning inom psykiatrin begär vi utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Det sköts av arbetsgivaren.
Vi kallar till intervju löpande under rekryteringsprocessen - så vänta inte med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
