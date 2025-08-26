Behandlingsassistent /socialpedagog
2025-08-26
Vi söker nu en behandlingsassistent till Kvarnäng utredning och behandling. Kvarnäng är ett mindre HVB för tonårspojkar som är beläget i Hälleforsnäs i Flens kommun.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att tillse att ungdomarna i verksamheten får grundläggande behov tillfredsställda, samtidigt som du är en drivande kugge i att ett miljöterapeutiskt arbete bedrivs. I tjänsten ingår även en stor del dokumentationsarbete. Du kommer att vara kontaktperson åt ungdomar i verksamheten där du har en samordnande roll och kontakt med anhöriga och socialtjänst.
Vi söker dig som har erfarenhet och utbildning inom yrket.
Arbetstid enligt schema.
Löpande intervjuer kommer äga rum under annonsens publicering.
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: info@vivard.se
Detta är ett heltidsjobb.

Vi Vård & Stöd Sverige AB
