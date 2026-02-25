Behandlare till Vega öppenvård
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök.
Vi söker en till kollega till vår behandlargrupp för vuxna i Hallstahammar!
Vega öppenvård tillhör Individ- och familjeomsorgens öppenvårdsenhet i Hallstahammar. På enheten arbetar vi med främjande och förebyggande insatser, samt med stöd och behandlingsinsatser till kommunens invånare, för barn, unga, familjer och vuxna. Vi sitter i trivsamma lokaler i centrala Hallstahammar, nära våra kollegor på övriga delar av enheten samt våra samarbetspartners på myndighetskontoren.
I samband med den nya Socialtjänstlagen har efterfrågan på våra tjänster på Vega öppenvård ökat, och därför utökar vi nu vår behandlargrupp genom en tidsbegränsad tjänst för att följa utvecklingen.
På Vega öppenvård arbetar tre behandlare med stöd- och behandlingsinsatser inom områdena skadligt bruk och beroende, våld i nära relation och anhörigstöd för kommuninvånare från 18 år och uppåt. Arbetet utförs både genom enskilda samtal och gruppverksamhet. Vi arbetar med motiverande samtal och manualbaserade metoder såsom Återfallsprevention och CRA. Våra uppdrag kommer både som behovsprövade insatser från myndighetshandläggare och som insatser utan behovsprövning. Samverkan, uppföljning och dokumentation är en naturlig del av arbetet. Viss del av arbetet fokuserar även på förebyggande och uppsökande verksamhet genom att vi i en viss omfattning rör oss på centrum och även har öppen mottagning då vi serverar frukost till våra klienter.
Våra arbetsuppgifter är varierade och vi har ett flexibelt arbetssätt för att kunna möta individens och verksamhetens behov på bästa sätt. Vega öppenvård lägger stor vid att vara en mottagning som präglas av öppenhet och att vara välkomnande för alla våra klienter. Vi möter alla med ett icke-dömande förhållningssätt och strävar efter att tillhandahålla service som är jämlik och jämställd.
Som behandlare på Vega öppenvård trivs du med att arbeta enskilt, men i nära samverkan med dina kollegor. Du tycker om att planera och genomföra ditt arbete självständigt, och tar ansvar för dokumentation, uppföljning, genomförandeplaner och behandlingsavslut. Du har god förståelse för behandlingsprocessen och förändringsarbete samt insikt i socialtjänstens ärendeflöde, och ansvarar för att insatsen utförs i enlighet med uppdraget. Du samverkar med kollegorna inom övriga IFO och även med externa samverkanspartners utifrån klientens behov.
Visst kvällsarbete kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som bedöms likvärdig enligt arbetsgivaren, och erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete. Även utbildning som behandlingspedagog med erfarenhet av självständigt, manualbaserat behandlingsarbete inom skadligt bruk och beroende och/eller våld i nära relation kan vara aktuellt. Grundläggande psykoterapiutbildning, sk steg 1, och vidareutbildning inom behandlingsmetoder som MI/MET, CRA, Återfallsprevention, CRAFT, Samtal om våld och Samtal om frihet är meriterande.
Du har erfarenhet av socialt arbete och förståelse för att olika människor kräver olika bemötande, och kan anpassa ditt sätt att förmedla ditt budskap efter individens behov. Du är lugn och stabil, i pressande situationer behåller du fokus på rätt saker, och trots att det ibland blir bakslag i arbetet har du förmågan att förbli motiverad och kunna nå lösningar. Som person är du flexibel, med en god förmåga i struktur och planering. Du har en mycket god förmåga till samarbete och är bra på relationsskapande, och tror på individens förmåga till förändring.
Dokumentation och kommunikation är en stor del av vårt arbete och du behöver därför kunna uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket. Du måste också ha kunskap och kännedom om gällande lagstiftning.
Då arbetet innebär en del resor i tjänsten krävs B-körkort för manuellt växlad bil.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i tillsättande av tjänsten.
ÖVRIGT
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
