Behandlare till HVB i Lund
2025-11-11
Behandlare till Samskapas HVB-hem för ungdomar i Lund
Välkommen till Samskapa. Vi erbjuder stöd och behandling till utsatta barn, unga och deras familjer.
På Samskapa är vi övertygade om att vi når längre om vi använder allas samlade erfarenhet och kunskap i utvecklingsarbetet, därav företagsnamnet och anledningen till att vi kallar oss samskapare. Vi arbetar utifrån konceptet Professionell Integrerad Behandling (PIB), som innebär att Samskapa tar det fulla ansvaret för att integrera de insatser barn och ungdomar behöver för att få en ökad social förmåga och förbättrad livskvalitet.
Vi har under hösten startat upp ett nytt HVB-hem för ungdomar utanför Lund. Enheten är ett mindre HVB-boende med möjlighet att belägga 4-6 platser med hög personaltäthet utifrån ungdomens behov. I uppdraget ingår att ta emot ungdomar som befinner sig i en svår akut situation. Du som söker denna tjänst kommer att ingå i ett engagerat, kunnigt och kompetent team med ett gott samarbete. Arbetsklimatet präglas av prestigelöshet och att alla i teamet bidrar till att öka vårt kunnande och utvecklar verksamheten mot uppsatta mål. Till enheten är psykolog, barnpsykiatriker och medicinsk ansvarig sjuksköterska knuten med tät handledning av behandlingsledare och närvarande enhetschef. Teamet har regelbunden extern handledning med fokus på målgrupp och processer. Boendet är beläget i det vackra landskapet ca 10 minuter från Lund med bil, möjlighet till pendling via regionbuss finns, men är något begränsad.
Vi erbjuder dig:
Gedigen introduktion med inplanerade uppföljningar
Kompetensutveckling med utbildningar utifrån uppdrag och individuellt intresse
Generöst friskvårdbidrag om 5000 kr/år
Välutbildade och erfarna ledare nära dig
Möjlighet att växa inom organisationen
Uppdrag:
Vår målgrupp är ungdomar i varierande åldrar, som utöver social problematik ofta har en eller flera neuropsykiatriska diagnoser, trauma samt ångestproblematik där utåtagerande beteende också är förekommande. Du har därför en god förmåga att förhålla dig lugn och klartänkt i utmanande situationer.
Uppdraget innebär att verksamheten har en beredskap för att ta emot ungdomar i brådskande behov av placering utanför hemmet. I uppdraget ingår att observera beteende och att kartlägga behov. Målet med placeringen är att ungdomen ska kunna flytta vidare efter att ha stabiliserats, antingen hem eller vidare mot fortsatt behovsanpassad vård. Du och ditt team arbetar tillsammans med ungdomen och nätverket på ett personligt, ansvarsfullt och professionellt sätt. Du ansvarar för planeringen för ungdomens dagliga aktiveter.
Du har förmåga att dokumentera arbetet utifrån gällande lagkrav och samverkar i möten med socialtjänst och andra viktiga aktörer då Samskapa tar ansvar för helheten för våra ungdomar. Detta förutsätter god förmåga att planera och hålla utsatta ramar för alla delar i arbetet. Som stöd i arbetet har du tillgång till behandlingsledare, enhetschef och erfarna kollegor.
Information om tjänsten:
Omfattning: Ca 88 %.
Placering: Lund
Arbetstid: Schema med obekväm arbetstid (sovande jour förekommer).
Start: Omgående eller enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders tillämpad provanställning.
Antal tjänster: 1Publiceringsdatum2025-11-11Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning om minst två år inom socialt arbete eller beteendevetenskap. Det kan till exempel vara socionom, beteendevetare, socialpedagog eller behandlingspedagog. Ett annat krav är att du har genuin arbetslivserfarenhet från likande uppdrag med barn/ungdomar inom ramen för målgruppen. Att du behärskar svenska språket i tal och skrift och att du har B-körkort är ytterligare krav.
Meriterande
Utbildningar eller kurser anpassade för neuropsykiatri eller andra inslag av den beskrivna målgruppen och olika diagnoser, till exempel autism, trauma och ADHD. Erfarenhet av att arbeta med människor med neuropsykiatriska diagnoser samt utmanande beteende som till exempel OCD, självskadebeteende eller ätstörningar. Kunskaper i att tillämpa lågaffektivt bemötande och i att hantera hot och våld. Baskunskaper i BBIC. Erfarenhet av olika journalsystem. Dina personliga egenskaper
Som person har du ett genuint pedagogiskt och lågaffektivt förhållningssätt. Du innehar förmågan att bygga trygga relationer där du kan växla mellan att sätta gränser och visa din omsorg och värme. Du gör nödvändiga prioriteringar och anpassar ditt arbete efter situationen som råder.
Om rekryteringsprocessen:
I enlighet med Socialnämndens beslut krävs ett utdrag från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister i samband med anställning. Du hittar blanketten via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem.
För att underlätta rekryteringsprocessen bör du direkt i samband med din ansökan begära utdraget, välj gärna att få det digitalt.
Urval och intervjuer genomförs löpande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För mer information om Samskapa, besök gärna vår hemsida https://samskapa.com/.
