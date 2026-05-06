Behandlare till HVB i Lund
Samskapa behandling AB / Behandlingsassistentjobb / Lund
2026-05-06
När behovet ökar väljer vi att växa - Därför startar vi nu upp ytterligare ett team, med målet att kunna ta emot fler ungdomar i akut behov av trygghet och stöd utanför hemmet. Varje plats hos oss är en möjlighet till återhämtning och en ny riktning framåt.
Om Samskapa
Samskapa är ett professionellt alternativ med hög kapacitet, men också själ. Vi tror på modeller men vi tror ännu mer på människor. Det är inte manualen som förändrar liv, det är den vuxne som stannar kvar när det blåser.
Samskapa erbjuder stöd och behandling till utsatta barn, unga och deras familjer. Vi arbetar utifrån konceptet Professionell Integrerad Behandling (PIB), som innebär att Samskapa tar det fulla ansvaret för att integrera de insatser barn och ungdomar behöver för att få en ökad social förmåga och förbättrad livskvalitet.
Om uppdraget
Vi ser ett ökat behov och startar därför upp ytterligare ett team, med målet att kunna ta emot fler ungdomar i akut behov av trygghet och stöd utanför hemmet. Varje plats hos oss är en möjlighet till stabilitet, återhämtning och en ny riktning framåt.
Som behandlare kommer du att möta ungdomar i en känslomässigt krävande situation. Många bär på trauma, ångest och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, där utåtagerande beteenden kan förekomma. Du bygger tillitsfulla relationer och skapar en så hemlik miljö som möjligt.
Du kommer även att observera, kartlägga och utreda behov tills situationen stabiliserat och ungdomen är redo att flytta hem eller till behovsanpassad vård. Under tiden planerar du in dagliga aktiviteter med fokus att skapa små framsteg som bygger självkänsla och framtidstro.
Arbetet innebär dokumentation enligt gällande lagkrav samt samverkan med till exempel socialtjänst, vårdnadshavare och andra aktörer runt ungdomen.
Vi söker dig som har:
Minst 2 års eftergymnasial utbildning inom socialt arbete eller beteendevetenskap
Erfarenhet av arbete med ungdomar, gärna inom HVB eller liknande verksamhet
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
Utbildningar eller kurser anpassade för målgruppen
Erfarenhet av arbete med NPF och utåtagerande samt utmanande beteenden såsom självskadebeteende, OCD eller ätstörningar
Kunskaper i lågaffektivt bemötande samt hantering av hot och våld
Baskunskaper i BBIC.
Erfarenhet av journalsystem

Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen behöver du vara en person som har ett lågaffektivt och reflekterande förhållningssätt. Du kan möta starka känslor och ser ditt eget bemötande som ett viktigt verktyg i arbetet med ungdomars utveckling och förändring. Du behöver vara bekväm med att arbeta självständigt med ungdomen och ta egna beslut, men samtidigt värdesätta kollegialt stöd och samarbete.
Du:
är stabil även när ungdomar är arga, avvisande eller utmanande
kan kombinera tydliga ramar med värme och omsorg
har förmåga att bygga relationer över tid
är ansvarstagande, flexibel och en lagspelare
Vi erbjuder dig
Hos oss kliver du inte bara in i ett jobb, du blir en del av något som växer och gör verklig skillnad. Vi vill att du ska trivas, utvecklas och orka göra ett bra arbete. Därför satsar vi på att ge dig:
En trygg introduktion där du får rätt förutsättningar från start och stöd längs vägen
Möjlighet att utvecklas kontinuerligt genom utbildningar utifrån verksamhetens behov och dina egna ambitioner
Ett generöst friskvårdsbidrag för återhämtning och balans
Regelbunden handledning som stärker dig i uppdraget
Chansen att vara med och bygga upp och forma ett nytt team från grunden
Information om tjänsten:
Omfattning: 86 %
Placering: Lund
Arbetstid: Schema med obekväm arbetstid (Dygnspass med sovande jour/vaken natt)
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders tillämpad provanställning
Antal tjänster: 5
Information om rekryteringsprocessen:
I enlighet med Socialnämndens beslut krävs ett utdrag från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister i samband med anställning. Du hittar blanketten via javascript:void(0).
För att underlätta rekryteringsprocessen bör du direkt i samband med din ansökan begära utdraget, välj gärna att få det digitalt om du har en digital brevlåda.
Urval och intervjuer genomförs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Samskapa behandling AB
(org.nr 559056-5023), https://samskapa.com/
225 91 LUND
För detta jobb krävs körkort.
Jobbnummer
9894368