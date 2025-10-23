Behandlare
2025-10-23
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vi på Individ- och familjeförvaltningen är engagerade i att stödja barn, unga, vuxna och familjer genom socialt arbete inom socialtjänstens olika områden. Som behandlare hos oss får du möjlighet att stödja människor i att hitta sina egna resurser och växa på sina villkor, med målet att leva ett liv av egen kraft. Du får också tillföra nya perspektiv som hjälper individer och familjer att förhålla sig till tankar, känslor och beteenden på sätt som gynnar både dem själva och deras omgivning. Vi befinner oss dessutom i ett spännande utvecklingsskede där vi moderniserar och utvecklar våra arbetssätt för att nå ut till fler invånare på nya och innovativa sätt.
Du kommer att trivas hos oss om du vill arbeta för att göra skillnad varje dag, ha frihet att planera och forma ditt arbete med de verktyg du behärskar, samtidigt som du utbyter kunskap och erfarenheter med kollegor i ett engagerat team!
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Som Behandlare inom Behandlingsteamet Barn och Unga erbjuder du stöd och behandling både till familjer som själva är motiverade till förändring och till familjer där insatsen kan vara ett led i att undvika en placering, eller som en förberedelse för barn att kunna återvända hem. Tillsammans med familjen och med dina kollegor på utredningssidan utformar du insatser med utgångspunkt i familjens individuella behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
* Arbeta med familjebehandling i olika former: individuellt, med hela familjer och i gruppverksamhet.
* Arbeta med ungdomsvård
* Utforma insatser tillsammans med familjen och i nära samarbete med kollegor på utredningssidan, utifrån familjens behov och mål.
* Följa upp resultat av behandlingsarbetet genom skattningar i Journal Digital och bidra till utvecklingen av uppföljningsmetoder.
* Du kan behöva kunna erbjuda stöd även på kvällstid när familjerna har behov av det.
* Arbeta utifrån grundprincipen att allt börjar med invånaren fokus ligger alltid på att stärka individens egna resurser och möjligheter att leva sitt liv av egen kraft.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Adekvat högskoleutbildning såsom socionom eller annan likvärdig eftergymnasial utbildning
* Tidigare praktisk erfarenhet inom socialt behandlingsarbete, med särskilt fokus på familjebehandling
Meriterande kvalifikationer är om du har metodutbildningar inom en eller flera av följande: Signs of Safety, MI, PYC, FREDA, Marte Meo, CAP, Active Parenting, Re-Pulse KSL, KBT. Även erfarenhet av att arbeta i Journal Digital är meriterande.
Vi söker dig som älskar att skapa allians, är nyfiken och utforskande, och som vill förstå vad den enskilde verkligen uppfattar och behöver. Du drivs av att se ditt arbete göra skillnad i praktiken - på ett strukturerat och empatiskt sätt. För att lyckas i rollen ser du utvecklingsarbete som en spännande och kreativ utmaning och du har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar. Samarbete värdesätter du högt, och du tycker det är viktigt att tillsammans med kollegor hitta lösningar som verkligen fungerar. Du har ett positivt synsätt och din entusiasm och energi sprider engagemang både till familjer och till arbetsgruppen!
Vårt jobb är inte alltid enkelt, men alltid meningsfullt. Om du tycker detta låter spännande och utmanande kan du vara rätt person för oss!
Intervjuer för tjänsten sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Välkommen att utmanas hos oss!
För att kunna komma i fråga för en anställning för arbete med barn vid Individ- och familjeförvaltningen i Landskrona Stad ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling.
Läs mer om oss på: landskrona.se/Jobba hos oss
Landskrona stad, Behandlingsteamet för Barn och Unga Kontakt
