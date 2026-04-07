Battery Design Engineer
Company description:
AVL is one of the world's leading mobility technology companies for development, simulation and testing in the automotive industry, and beyond. The company provides concepts, solutions and methodologies in fields like vehicle development and integration, e-mobility, automated and connected mobility (ADAS/AD), and software for a greener, safer, better world of mobility.
Job description:Som Battery Design Engineer hos AVL kliver du rakt in i kärnan av framtidens electromobility utveckling. Här får du arbeta hands on med avancerad batteriteknik och driva utvecklingen av högpresterande energilagringssystem - från tidiga koncept och design, via simulering och test, till färdig validerad produkt. I denna roll kombineras teknisk spets, systemtänkande och praktiskt ingenjörsarbete i en dynamisk miljö där innovation och kvalitet går hand i hand.
Du blir en viktig del av ett internationellt kompetensnätverk och samtidigt en nyckelspelare i vår lokala satsning på att bygga upp Sveriges starkaste utvecklingsmiljö inom batterisystem. Här får du möjlighet att påverka tekniska lösningar, processer och kundprojekt - och vara med och forma hur framtidens batteriteknik ska se ut.
I rollen som Battery Design Engineer kommer du att arbeta med utvecklingen av framtidens batterisystem genom att ta fram konstruktionslösningar och valideringsplaner samt analysera resultaten från simuleringar och tester och överföra dessa till konstruktionen. Du kommer att vara delaktig i byggnation och driftsättning av batterier inför testning och leveranser, liksom att genomföra tester av både modul och pack inom batteriprovning. Rollen innebär även att ge tekniskt stöd i kundprojekt och att bidra till projektleveranser genom att granska och frisläppa teknisk dokumentation. Du ansvarar för att leda arbetet med kvalitetsdokumentation för batterisystem och komponenter, samtidigt som du driver nätverksaktiviteter inom batteriområdet tillsammans med AVL:s globala nätverk och utvecklar den lokala kompetensen. Utöver detta kommer du att stödja affärsutvecklingen genom att bidra med expertis och medverka i arbetet med offertförfrågningar och projektförslag.
Profile description: Vi söker dig som har en bakgrund inom batteriutveckling och en passion för att skapa hållbara energilösningar.
Minst 3-5 års erfarenhet av utveckling av energilagringssystem, erfarenhet från SOP projekt är meriterande.
Relevant Civilingenjörsutbildning inom Maskin/Elektro/Mechatronics eller motsvarande erfarenhet av batterisystemutveckling.
Mycket god förståelse för HV batteridesign och relevanta säkerhetsstandarder och regelverk
Erfarenhet av batteridesign på modul- och packnivå.
Praktisk erfarenhet av CAD verktyg såsom CATIA, Creo eller liknande
B körkort
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av batteriprovning (modul/pack)
Som person
Som person är du självgående, strukturerad och ansvarstagande. Du kommunicerar tydligt och har mycket god förmåga att presentera tekniska lösningar (även på engelska), både internt och på plats hos kund. Du bygger förtroende genom din integritet och skapar goda samarbeten i team och nätverk. Du drivs av att lösa komplexa problem, arbetar analytiskt och kvalitetsmedvetet och har en stark vilja att utvecklas inom batteridesign och energilagring.
We offer:På AVL blir du en del av ett globalt teknikföretag som ligger i framkant av utveckling, simulering och testning inom mobilitetens framtid. Som världens största oberoende aktör inom området, med över 12 000 medarbetare internationellt, driver vi innovation för en grönare, säkrare och bättre värld av mobilitet.
Vårt fokus sträcker sig över hela värdekedjan - från tidiga idé- och konceptfaser till industrialisering och serieproduktion. Vi arbetar med avancerad teknik inom elektrifiering, mjukvara, autonom körning, digitalisering och energieffektiva drivlinor, och hjälper våra kunder att forma framtidens mobilitetslösningar.
Hos oss får du en arbetsplats där du kan växa, påverka och vara med och driva teknikutvecklingen framåt - som gör verklig skillnad för framtidens mobilitet!
