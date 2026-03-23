Bas-U - Kistagrenen
Vi söker en Bas-U inom Program Tvärbanan Kistagrenen till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som byggarbetsmiljösamordnare för utförandeskedet (BAS-U) innebär att arbeta programövergripande inom flera projekt samt ingå i ett centralt arbetsmiljöteam tillsammans med andra arbetsmiljöresurser. Uppdraget omfattar samordning, uppföljning och säkerställande av arbetsmiljöarbetet under utförandet, i nära samverkan med projektledare, entreprenörer och arbetsmiljöstrateg.Publiceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
Organisera och samordna skyddsverksamhet samt verka för säkra beteenden på byggarbetsplatsen
Säkerställa att arbetsmiljöplan upprättas före etablering, kommuniceras till samtliga verksamma och vid behov samråds med ansvariga för fasta driftställen
Granska och följa upp entreprenörers arbetsberedningar, riskbedömningar och föreslagna åtgärder i produktionen
Säkerställa tillträdeskontroll så att endast behöriga personer vistas på arbetsstället
Säkerställa att allmänna och särskilda skyddsanordningar inrättas, underhålls och att ansvarsfördelning är tydlig
Säkerställa att tekniska anordningar är besiktade samt att förare har erforderlig kompetens och tillstånd
Samordna entreprenörer som arbetar parallellt eller i nära tidsmässig anslutning för att uppnå tillfredsställande skyddsförhållanden
Leda arbetsmiljömöten samt delta i, följa upp och dokumentera skyddsronder
Planera och genomföra arbetsmiljörevisioner tillsammans med programmets stödfunktioner
Säkerställa rapportering av tillbud och olyckor samt att korrigerande och förebyggande åtgärder genomförs
Ge klartecken till entreprenörer inför produktionsstart och säkerställa att arbetsmoment med särskilda krav leds av behöriga personer
Säkerställa att kontaktvägar i arbetsmiljöfrågor är tydliga när BAS-U inte finns på plats
Rapportera till projektledare och arbetsmiljöstrateg
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst 4 års arbetslivserfarenhet som BAS-U inom bygg- och anläggningsprojekt, varav minst ett projekt ska ha haft en budget på minst 100 miljoner kronor.
Dokumenterad BAS-U-utbildning.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Minst 2 års arbteslivserfarenhet av arbete som SOA (spårområdesansvarig)
Utbildning inom entreprenadjuridik, avseende AB04/ABT09. Dina personliga egenskaper
God samarbetsförmåga.
Handlingskraftig genom att skapa framdrift med förmåga att leverera.
Lösningsinriktad och tar sig an problem med en öppen attityd, bjuder in till dialog och samverkan.
God förmåga att samarbeta och skapa team, upprätta och bevara relationer.
Systematisk och strukturerad, förmåga att skapa förutsättningar för effektiva arbetssätt.
Hög kommunikationsförmåga där du kan formulera dig i tal och skrift på svenska.
Initiativtagande och självgående.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
