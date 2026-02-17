Bartender till Sjöbris
Älvsbryggan AB / Servitörsjobb / Umeå Visa alla servitörsjobb i Umeå
2026-02-17
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älvsbryggan AB i Umeå
Är du vår nya stjärna?
Nu söker vi fler bartenders under vår -& sommarsäsongen.
75% - 100%. Start enligt överenskommelse, chans till fortsatt arbete efter sommaren.
OM JOBBET
Att jobba på Sjöbris innebär ett högt tempo, varierande dagar, sena nätter, och självklart en hel del skratt ihop med våra gäster och kollegor. Vårt mål är göra våra gästers tillvaro lite bättre och trevligare och vi brinner för att leverera bra och vänlig service.
ATT BLI EN AV OSS
Hos oss passar du om du brinner för service, alltid har gästen i fokus, gillar att ta egna initiativ, har ett gott omdöme och gillar att lösa problem. Att jobba i team är för oss en självklarhet och det är så vi levererar bästa service, så en teamspelare är vad vi söker. Hos oss gillar vi också att sälja, tävla och ge våra gäster snabb och vänlig service.
TEAMKÄNSLA
Dina kollegor på Sjöbris blir som en andra familj. Atmosfären och känslan är omtänksam och inkluderande. Många umgås även efter arbetstid. Den fantastiska lagandan är en stor anledning till varför våra anställda gillar sina jobb.
Låter det som om du skulle passa in här? Sök då jobb hos oss!
Tidigare erfarenhet i baren är ett krav, där man kan jobba självständigt och har en hög nivå av stresstålighet.
Skicka in ditt CV till jobb@sjobris.nu
och bli en del i vårt härliga gäng!
Märk din ansökan med bartender Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: jobb@sjobris.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BARTENDER". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsbryggan AB
(org.nr 556927-1082), http://www.sjobris.nu
Kajen 10 (visa karta
)
913 33 UMEÅ Kontakt
Personalansvarig
Sara Söderlund jobb@sjobris.nu Jobbnummer
9746572