Bartender Till Restaurang Sand
Vill du vara med och skapa oförglömliga gästupplevelser?
Nu söker vi på Restaurang SAND en erfaren och serviceinriktad bartender som vill vara med och skapa minnesvärda sommarkvällar för våra gäster tillsammans med oss. Är du passionerad för dryck, trivs i ett högt tempo och älskar att ge förstklassig service? Då kan du vara den vi söker till vårt team för säsongen 2026! Publiceringsdatum2026-03-17Om företaget
Restaurang SAND är en levande mötesplats i hjärtat av Båstad där mat, dryck och service möts i en avslappnad men professionell miljö. Med havet som granne skapar vi minnesvärda upplevelser för både lokala gäster och besökare året runt. Vi arbetar tillsammans, tar ansvar för helheten och varandra och drivs av framåtanda. Med engagemang, kvalitet och arbetsglädje som grund skapar vi en plats där både gäster och medarbetare trivs.
Restaurang SAND och Hotel Skansen ligger mellan strand och hamn i centrala Båstad, med den berömda centercourten utanför dörren, där gäster kan njuta av boende, spa, mat och dryck i en varm atmosfär med havsutsikt. Hotellet är en del av GRAM Group som tillsammans med Hotel Riviera Strand, Torekov Hotell och restaurangerna Pepe's Bodega, Papas, Mamas Italian och PAVO utgör tre särpräglade hotell och flera restauranger på en enastående destination. Om tjänsten
Som bartender på Restaurang SAND är du en viktig del av teamet och bidrar till att skapa en härlig stämning och minnesvärda upplevelser för våra gäster. Du arbetar i baren med att blanda och servera drycker, ge personlig service och säkerställa att varje gäst känner sig välkommen. Tillsammans med dina kollegor ser du till att baren håller hög kvalitet, bra tempo och en trivsam atmosfär under hela kvällen. Vi söker dig som trivs i ett högt tempo, har ett öga för service och gillar att arbeta i team. Arbetstiderna är varierande och innefattar främst kvälls- och helgarbete. Tjänsten är en särskild visstidsanställning med start 1 april. Sysselsättningsgrad och lön enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som:
* Har minst två års erfarenhet från bartenderyrket
* Trivs i ett högt tempo och har förmåga att behålla lugnet även när det är mycket att göra
* Är ansvarstagande, noggrann och har god samarbetsförmåga
* Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger under sommarsäsongen
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
* Blanda och servera drinkar, öl, vin och andra drycker i baren
* Ge personlig och professionell service till våra gäster
* Säkerställa att baren hålls ren, organiserad och välfylld under arbetspasset
* Samarbeta med kollegor i servering och kök för att skapa en bra helhetsupplevelse för gästen
* Följa rutiner kring alkoholservering, hygien och kassahantering
Vi erbjuder
En unik miljö på en etablerad destination vid havet, tillsammans med ett engagerat och professionellt team. Hos oss finns det goda möjligheter till utveckling inom en välrenommerad hotell- och restaurangkoncern, samt attraktiva personalförmåner såsom personalrabatter, friskvårdsbidrag och mycket mer.
Låter detta som något för dig?
Tveka då inte att skicka in din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Johan De La Vaux, restaurangchef på Restaurang SAND.
Mitt emellan strand och hamn ligger Hotel Skansen i Båstad. Händelsernas centrum på sommaren, återhämtningens tillhåll på vintern. Med panoramafönster åt havet och Bjäresmaker i köket vilar här en särskild atmosfär som får dig att lätta en aning. Som Båstadkungen i början av 1900-talet, Ludvig Nobel, skulle säga - i Båstad handlar livet om rekreation. Hotellet är en del av GRAM Group och självklart är hela hotellet Svanenmärkt.www.hotelskansen.se
| www.gramhotels.se Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang & Hotell Skansen i Båstad AB
(org.nr 556599-3515), http://www.hotelskansen.se Arbetsplats
Hotel Skansen Kontakt
Restaurangchef
Johan De La Vaux johan.delavaux@gramgroup.se 0431 558110 Jobbnummer
