Vi söker dig som är motiverad och gillar att jobba i team. Är du tillgänglig helger så är detta det perfekta extra jobbet som är på kvällstid. Du har arbetat med servering under minst ett år och har mat- och dryckeskunskaper. Vi ser gärna att du är service sinnad, positiv och försäljningsinriktad.
Vi är en expansiv organisation där du som sökande har stora möjligheter att utvecklas samt avancera.
Läs mer om företaget på www.lepainfrancais.se Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.